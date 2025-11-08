Cristiano Ronaldo le dijo al Man United que las críticas dicen mucho sobre la ambición de adquisición

La leyenda del Manchester United, Cristiano Ronaldo, está siendo respaldada para convertirse en propietario de un club de fútbol en lugar de en la dirección cuando se retire, a la luz de sus recientes críticas a su antiguo equipo.

Cristiano Ronaldo recibe apoyo para comprar un club de fútbol después de retirarse tras sus recientes críticas al Man United (Imagen: TALKSPORT)

Se ha sugerido que Cristiano Ronaldo comprará su propio club de fútbol tras sus recientes críticas al Manchester United. Ronaldo se pronunció esta semana sobre la incapacidad de la jerarquía del Club para tomar las medidas adecuadas para devolver al United a la máxima categoría del fútbol.

En una sincera entrevista con Piers Morgan, el cinco veces ganador del Balón de Oro advirtió que el entrenador Ruben Amorim no puede hacer milagros por sí solo. Amorim, que jugó con Ronaldo en la selección portuguesa, admitió que se habían cometido «errores», pero destacó la importancia de centrarse en el futuro del United, más que en el pasado del club.

Ahora se sugiere que los comentarios de Ronaldo insinúan que podría optar por comprar un club de fútbol en lugar de convertirse en entrenador una vez que se jubile. Al jugador de 40 años, que actualmente juega en el club saudita Al Nassr de la Pro League, no le falta dinero después de que Bloomberg revelara recientemente que se había convertido en el primer multimillonario del fútbol.

El exdelantero del Liverpool Dean Saunders ha dicho ahora que cree que ser propietario de un club de fútbol sería más atractivo para Ronaldo, ya que le dará más control que ser entrenador. Saunders, quien anteriormente dirigió a Wolves y Wrexham, dio su opinión cuando apareció en talkSPORT después de afirmar que Ronaldo se sintió frustrado con la actitud de sus compañeros de equipo durante su segunda etapa en el United.

«Creo que comprará un club porque así tienes un poco de control sobre lo que sucede en el club cuando estás a cargo», dijo Saunders. «Pero cuando entrenas a jugadores, confías en que ellos te harán lucir bien. Ahora él confía en sí mismo.

«No creo que tenga rencor por Amorim. Estoy seguro de que les dijo a sus ex jugadores que no podía creer la actitud de los jugadores con los que jugó en el Man United».

Rubén Amorim ha respondido a los comentarios de su excompañero internacional Cristiano Ronaldo (Imagen: Mástil Irham/EPA/REX/Shutterstock)

«Si hubieras hecho eso con Sir Alex Ferguson, nunca volverías a jugar. Creo que está hablando de la cultura del club y Amorim también está tratando de decir que tiene que lograr la cultura correcta».

El contrato actual de Ronaldo con Al-Nassr se extiende hasta el verano de 2027. También se espera que protagonice la Copa Mundial del próximo verano mientras se acerca a la impresionante hazaña de marcar 1.000 goles en su carrera.

Hablando en los Globe Soccer Awards en diciembre de 2024, Ronaldo dejó en claro que no tiene planes de dar un paso como entrenador cuando se retire. En cambio, dijo que «podría» verse convirtiéndose en propietario de un club, pero sólo «si se presenta la oportunidad adecuada».

Cristiano Ronaldo ha expresado su opinión sobre el Manchester United y Rubén Amorim esta semana (Imagen: José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Más tarde, Ronaldo fue más allá y dijo: «Recuerden mis palabras, definitivamente me convertiré en el dueño de un gran Club». También sugirió que le gustaría desempeñar un papel activo en la mejora de la gestión de un club, señalando que si alguna vez se convirtiera en propietario de un equipo como el United, «dejaría las cosas claras y arreglaría lo que creo que está mal allí».

Hablando del tiempo de Amorim en Old Trafford hasta el momento durante su entrevista con Morgan, Ronaldo dijo: «Está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué vas a hacer? ¿Milagros? Los milagros son imposibles. Decimos en Portugal: ‘los milagros sólo existen en Fátima’, y él no va a hacer milagros».

El ‘Milagro de Fátima’ se refiere a los acontecimientos del 13 de octubre de 1917, donde se dice que una multitud de personas presenció el ‘Milagro del Sol’. Se afirma que durante el evento el sol pareció girar, cambiar de color y caer a la Tierra antes de regresar a su posición normal.

Cuando se le preguntó sobre las reacciones, Amorim dijo: «Por supuesto que lo sabe y tiene un gran impacto en todo lo que dice. En lo que tenemos que centrarnos es en el futuro. Sabemos que como club hemos cometido muchos errores en el pasado y estamos tratando de cambiar eso. No nos centremos en lo que pasó».

«Centrémonos en lo que estamos haciendo ahora y lo estamos haciendo. Estamos cambiando muchas cosas en la estructura, la forma en que hacemos las cosas y queremos que se comporten los jugadores. Estamos haciendo eso y estamos mejorando, así que sigamos adelante y olvidemos el pasado».

