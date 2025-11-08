El Comité VII de la RPD de RI espera que no haya dualismo en el liderazgo en el Palacio de Surakarta

Magelang (ANTARA) – El miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Muhammad Hatta, espera que no haya dualismo en el liderazgo en el Palacio de Surakarta, Java Central.

«Ayuda mutua, que no haya más dualismo como antes. Así que todos los temas se discuten juntos. La decisión más importante en este país es la consulta, sí», dijo en Magelang el viernes.

Lo transmitió durante una visita de trabajo del Comité de Normalización de Aldeas Turísticas de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de la República Popular Democrática de Corea en la Aldea Turística de Wanurejo, Distrito de Borobudur, Regencia de Magelang, Java Central.

«Que no haya más dualismo como antes. Aquellos que dicen ser el nuevo rey, mientras que en realidad hay un príncipe heredero. Creo que esto se está discutiendo con sabiduría y sensatez, como heredero del Palacio de Surakarta», dijo.

Transmitió lo más importante, que es defender el principio de unión.

“Como ciudadano de Solo soy feliz, tranquilo y pacífico, no hay dualismo, creo que eso es todo.

Sea lo que sea, es un bien nacional”, afirmó.

Consideró que el Palacio de Yogyakarta era lo mejor posible, con una sucesión de condiciones frescas y pacíficas.

«No dejen que el anciano Solo dé un mal ejemplo. No dejen que eso se convierta en lo más destacado para el estado, de modo que el estado sienta que Solo no puede llevarse bien. En última instancia, el estado se involucra y controla a Solo, lo cual no es lo que esperábamos», dijo.

