Eso es de Singapur a Yakarta.

Jacarta – Miembros inactivos de la RPD Ahmad Sahroni compartir historias detalladas relacionadas con eventos saqueo que golpeó su casa en Tanjung Priok, en el norte de Yakarta, el 30 de agosto de 2025. Contó esta historia en el programa de YouTube Total Politik, que fue grabado el 15 de septiembre de 2025.

Lea también: Puan Respeta La Decisión Del MKD Sobre El Destino De Sahroni Cs: Haremos Un Seguimiento



En la entrevista, Sahroni contó que estaba en casa con varios colegas y personal cuando la multitud comenzó a entrar corriendo. Para salvarse, se vio obligado a esconderse en el baño de la azotea de su casa.

«No voy a ninguna parte, si dices ‘me escapé’, no existe. Hasta hoy estoy en Yakarta», dijo Sahroni en el vídeo de Total Politik, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Lea también: Sus casas fueron saqueadas, diferentes destinos profesionales para Sahroni y Uya Kuya en la RPD de RI





La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue asaltada por una turba

Sahroni enfatizó que la información que decía que se encontraba en el extranjero cuando ocurrió el saqueo era completamente falsa. Incluso explicó que Foto lo que circula es que voló desde Singapur a Yakarta el 29 de agosto, el día antes del saqueo.

Lea también: ¡No reciba salario ni beneficios! Esta es la pérdida total de Nafa Urbach, Eko Patrio y Ahmad Sahroni



«La primera foto decía que iba a Singapur, eso no es cierto. Así que hubo 5 mujeres que me tomaron una foto en el aeropuerto de Singapur a Yakarta, el 29 (agosto). Ese era el avión a las 3 en punto. No me escapé. Fue una mujer la que me tomó la foto, porque estaba sentada frente a mí. Y ese (vuelo) fue a Yakarta, no yo a Singapur», explicó Sahroni.

En respuesta a las noticias que circulan ampliamente en las redes sociales, Sahroni también enfatizó que la verdad sobre su paradero en ese momento podría probarse fácilmente a través de datos de inmigración.

«Que la gente diga que me voy al extranjero, que no existo, es súper difamatorio. Eso es fácil de comprobar con Inmigración», añadió Sahroni.

Por otra parte, Denny Sumargo afirmó que Sahroni había estado en Yakarta desde antes del saqueo y dijo que se había reunido con Sahroni en su casa en Tanjung Priok, el 29 de agosto de 2025.