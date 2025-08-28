Cómo ver el sorteo de la Liga de Campeones – TV Channel más la hora de inicio y la transmisión en vivo

El juego de fase de la Liga de la Liga de Campeones tiene lugar el jueves.

El sorteo de la Liga de Campeones tendrá lugar el jueves

Manchester City descubrirá a sus oponentes de la Liga de Campeones el jueves mientras el sorteo de la competencia tiene lugar.

Las rondas de clasificación terminaron esta semana con siete juegos que surgieron para unirse a las calificaciones automáticas en la fase de la liga de 36 equipos. City estará en Pot One para el sorteo y estará acompañado por otras cinco fiestas de la Premier League con Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle United y los ganadores de la Europa League también involucrados.

City fue derrotado de la Liga de Campeones la temporada pasada por el Real Madrid en la ronda de play-off y esta vez se esforzará por un espectáculo más fuerte. Aquí están todos los detalles que necesita para el sorteo de hoy:

¿A qué hora es la caminata?

El sorteo tiene lugar en la oficina central de la UEFA en Nyon, Suiza y comienza a las 5 pm en el Reino Unido.

¿Cómo puedo mirar el sorteo?

El sorteo se muestra en vivo en el Reino Unido en TNT Sports. La cobertura comienza a las 5 p.m.

El sorteo también se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de la UEFA en su sitio web y su canal Tube.

¿Cómo puedo ver los partidos de la Liga de Campeones esta temporada?

TNT es la emisora ​​más importante para los partidos de la Liga de Campeones en el Reino Unido y tiene la mayoría de las luminarias: 533 de los 550.

El acuerdo, un informe de £ 305 millones al año, se extiende hasta 2027. TNT también tiene una cobertura exclusiva de la Europa League y la Europa Conference League.

Amazon Prime mostrará competencias seleccionadas nuevamente esta temporada después de haber ganado la primera opción de los partidos del martes por la noche cuando se acordó el último acuerdo de televisión en 2024. Prime mostrará 17 juegos.

Mientras tanto, la BBC sigue destacando la competencia en línea y en la televisión el miércoles por la noche a partir de las 10 p.m.

