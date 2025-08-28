Coordinar el Ministro de Alimentos le pidió a la operación roja y blanca que obtuviera conveniencia

SEMARANG (Antara) – Ministro Coordinador (Menko) para la comida Zukifli Hasan le pidió a la cooperativa Red and White Village/ Kelurahan que obtuviera conveniencia, no lástima.

«No se complicen, la gente pide que lo haga más fácil. No compasión, no acompañada», dijo Zokifli mientras revisaba la cooperativa de la aldea de Gedawang rojo y blanco, Semarang City, jueves

Según él, el organismo comercial estatal y estatal (Bumn_ está presente para hacerlo más fácil.

«No es necesario ser lástima. Queremos ser emprendedor, queremos empoderar, ser fuertes», agregó.

Hizo hincapié en que no había dinero para la cooperativa roja y blanca del presupuesto estatal (APBN).

«No hay dinero compartido. Si hay una parte del dinero, ‘No’, un año está cerrado», dijo.

La cooperativa roja y blanca, continuó, cortó la larga cadena de mercado.

Entonces, dijo, la economía de las aldeas y Kelurahan podría nacer.

A través de la cooperativa roja y blanca, afirmó que los empresarios y empresarios de pueblos y pueblos nacerán.

A través de la cooperativa roja y blanca, dijo que el presidente Pabowo Subianto quería tener empoderamiento.

«Obtenga no solo arroz, ayuda monetaria. Las aldeas y Kelurahan serán el centro de las MIPYME (micro y pequeñas y medianas empresas)», dijo.



