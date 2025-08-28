PNM Fortalecimiento de la economía de las bases a través de la yuca procesada

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan cometiéndose en el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas a través de programas de desarrollo de capacidades comerciales. Una de las historias inspiradoras provino de los clientes de la Sra. Wawang, PNM Mekaar desde 2018, que logró levantar el potencial de la yuca para convertirse en un alto valor de valor económico.

Desde que se unió a PNM, la Sra. Wawang no solo dirige un negocio de emergencias de yuca, sino que también permite que 25 amas de casa participen en el proceso de producción. Las amas de casa que son miembros ahora también son miembros del Grupo Mekaar PNM, de modo que los beneficios del empoderamiento están cada vez más extendidos para la comunidad circundante.

Además, PNM apoya los pasos de la Sra. Wawang, quien también involucró a 10 agricultores locales de yuca en Garut. Con esta colaboración, los agricultores obtienen un mercado más garantizado, mientras que la producción de emergencias de yuca llevada a cabo por la Sra. Wawang continúa creciendo y tiene un impacto positivo en la economía de la comunidad.

«PNM no solo ayuda al capital, sino que también ofrece capacitación y oportunidades para asistir a la exposición. Gracias a Dios, desde allí puedo traer a otras madres para convertirme en clientes de PNM Mekaar», dijo la Sra. Wawang con gratitud.

La secretaria corporativa de PNM, L. Dodot Patria Ary, dijo que el éxito de la Sra. Wawang es un ejemplo concreto de cómo PNM está presente no solo para dar capital, sino también el espíritu para crecer juntos.

«Creemos que, cuando una madre está empoderada, no solo cambia su propia vida, sino que también aporta cambios a su familia y medio ambiente. Historias como la Sra. Wawang que continúan motivando a PNM a continuar asistiendo tienen un impacto real para la comunidad, especialmente los prejuicios», dijo Dodot.

PNM continuará alentando a los clientes a procesar el potencial local, como Cassava, convirtiéndose en un valor de valor agregado. De esta manera, PNM se compromete a presentar un empoderamiento sostenible que no solo aumenta los ingresos familiares, sino que también fortalece la economía de base.