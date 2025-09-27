Fomentar la educación financiera de la generación más joven, Bank Yakarta apoya a Abang Ninguno 2025

VIVA – Como una manifestación de compromiso para apoyar el desarrollo del talento y la creatividad de la generación más joven en Yakarta, Banco Yakarta Volver para apoyar el evento superior Hermano ninguno Yakarta 2025. El apoyo se dio en forma de ahorros a los ganadores y finalistas de Abang None Yakarta. The Abang None event was held at Taman Ismail Marzuki Jakarta (26/09) and was also attended by the Governor of DKI Jakarta, Pramono Anung, Deputy Governor of DKI Jakarta, Rano Karno along with the ranks of the DKI Jakarta Provincial Government officials, as well as the President Director of Bank Jakarta, Agus H. Widodo, Director of Finance & Estrategia del banco Yakarta, Basaria Martha Juliana y el Comisionado Independiente Independent Bank Yakarta, Kyryanto.

El gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, dijo que Abang y None Yakarta fueron uno de los patrimonios culturales de Betawi para generaciones que debía preservarse, se esperaba que su presencia pudiera llevar el orgullo de la ciudad de Jakarta al ámbito global.

«La selección del hermano de Yakarta es un símbolo del optimismo de la generación más joven que mantiene la tradición Betawi, describiendo el encanto de Yakarta y confirmando como una ciudad global que se cultiva», dijo Pramono.

El director de Bank Yakarta, Agus H. Widodo, dijo que el apoyo del Bank Yakarta para el evento Puncak Abang None Yakarta 2025 fue un esfuerzo del Bank Yakarta para ser siempre relevante para la generación joven en Yakarta.

«La joven generación de Yakarta es un agente de cambio que puede combinar la tradición y la modernidad. La presencia de Abang None Yakarta es un foro para fortalecer la identidad de Yakarta como una ciudad global con una fuerte raíz cultural de Betawi», dijo.

Además, también vio el extraordinario potencial para Abang Ninguno como una representación de la generación más joven que estaban listos para traer mensajes importantes sobre la educación financiera e Iklusion.

«Con una buena comprensión de la generación financiera y joven con números grandes y diversos, se espera que sea más independiente, creativo y competitivo para enfrentar desafíos globales», dijo Agus.

Bank Yakarta está listo para abrir el espacio para que Abang y ninguno sea elegido para colaborar con Bank Yakarta para ser un representante en la realización de un aumento en la educación financiera y la inclusión en varias ocasiones, incluida la parte de Bank Yakarta.

«La influencia positiva presentada por Abang y ninguna se cree que puede apoyar el aumento de la alfabetización y la inclusión financiera más amplia para apoyar la visión de mejorar la ciudad de Yakarta hacia una ciudad global», dijo Agus.

La secretaria corporativa de Bank Yakarta, Arie Rinaldi, agregó, el apoyo del Bank Yakarta en la última noche de la elección de Abang y None Yakarta, fue una buena oportunidad, incluso al introducir el nuevo nombre de llamada y el logotipo como «Bank Yakarta».

«Bank Yakarta no solo está presente a través de los servicios bancarios, sino también como un socio estratégico del gobierno provincial y la comunidad en el avance de la cultura, turísticoasí como el desarrollo de la ciudad de Yakarta «, explicó.

«Este impulso es una forma del banco de Yakarta para introducir una nueva cara como un banco regional moderno, inclusivo y cercano. Abang Ninguno para nosotros no es solo un ícono turístico, sino un socio estratégico en la entrega de la nueva imagen del Bank Yakarta», dijo Arie.

Abang None Yakarta, celebrado por primera vez en 1968, es un concurso de búsqueda para el embajador de turismo de DKI Yakarta que se lleva a cabo rutinariamente para promover el turismo y la cultura provincial. Este evento es un lugar de aprecio por los finalistas de Abang None Yakarta, quien no solo muestra talentos y habilidades, sino también su papel activo como embajadores culturales, turismo y economía creativa.

A través de este apoyo, Bank Yakarta espera continuar contribuyendo a mantener la riqueza de la cultura Betawi, al tiempo que inspira a la generación más joven a trabajar activamente y construir Yakarta como una ciudad avanzada, moderna y culta. Este apoyo ciertamente se fortalecerá a través de la colaboración del embajador de los actores de turismo de Cultural Duta None Yakarta y Yakarta para alentar a los jóvenes a comprender mejor la gestión financiera, la planificación futura y el uso de servicios digitales bancarios.

Coherente Apoyo Desarrollo Turístico De Jacarta

El apoyo de Bank Yakarta para el turismo anterior de la ciudad capital también se ha realizado a través de la provisión de servicios de pago no en efectivo, incluso a través de los productos Jakcard. A través de Jakcard, las personas pueden disfrutar de la facilidad de los pagos de transporte integrados como Transjakarta, Mikrotrans, MRT, LRT Yakarta, a Jabodebek LRT. Jakcard también se puede utilizar como boleto de entrada a destinos turísticos, que van desde el Parque de Vida Silvestre Ragunan, el Monumento Nacional, Taman Impian Jaya Ancol, hasta varios museos administrados por el gobierno provincial de DKI Jakarta.