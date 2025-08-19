Transferencia de Manchester City Última con diferentes estrellas que se van para el día de la fecha límite

Se espera que el Manchester City cargue jugadores entre ahora y el 1 de septiembre

El jefe del Manchester City, Pep Guardiola, no ha ocultado su deseo de cortar su equipo este verano.

Pero en el camino a las últimas dos semanas de la ventana de transferencia, hay trabajo por hacer si los deseos del gerente deben realizarse.

Los Blues todavía tienen un equipo hinchado, tanto que incluso sin los jugadores lesionados Rodri, Phil Foden, Josko Gvardiol, Savinho y Mateo Kovacic, pudieron llamar a un equipo fuerte para su primer partido de temporada en Wolves.

Los cinco jugadores esperarían que avanzaran en los escuadrones de la jornada, mientras que el portero Eminson también estaba en Molineux.

City ha castigado un préstamo para Sverre Nypan, con el noruego en Middlesbrough uniendo la temporada de la manguera, mientras que Claudio Echeverri se convierte en miembro del lado alemán Bayer Leverkusen en un movimiento similar.

Aunque esos dos resultados están con el fin de éxito a largo plazo en la ciudad, varias estrellas senior podrían dejar a Etihad en los últimos catorce días de la ventana de transferencia.

Ederson se ha asociado con un traslado a Galatasaray durante todo el verano, mientras que el Club Turquía ahora también muestra interés en Manuel Akanji. Ambos jugadores se enfrentan a futuros inciertos con Guardiola que quiere reducir el tamaño de su equipo entre ahora y el 1 de septiembre.

Tottenham busca Savinho y, aunque no hay avance en las conversaciones, el extremo podría dejar el Etihad si el precio es bueno. Rico Lewis también se ha asociado con un movimiento con Nottingham Forest que muestra un interés, aunque toda la espalda ha hablado sobre su deseo de permanecer en Etihad y el internacional de Inglaterra fue una impresión en la victoria del día de apertura sobre los lobos.

Ilkay Gundogan, quien, la temporada pasada, activó una extensión de contrato de un año debido a sus actuaciones, permaneció dejada en el banco en Molineux. Y mientras el mediocampista quiere quedarse en el Etihad, Nico O’Reilly podría ser una señal para él en Wolves para el jugador de 34 años que los minutos de esta temporada son difíciles de encontrar en la ciudad.

Todavía está considerando si Nathan Ake permanecerá en el club, pero su estatus como jugador de su casa es valioso para la ciudad y una posible producción de Akanji reduciría las posibilidades de que el holandés deja.

La venta de la ciudad también puede ser hinchada por los resultados para el portero Stefan Ortega y el mediocampista Kalvin Phillips con tanto excedente de requisitos en Etihad. Este último está actualmente herido, lo que dificulta un movimiento, mientras que Ortega está vinculado a un movimiento a la Bundesliga.

Eso es un total de ocho jugadores que se enfrentan a futuros inciertos y, aunque es poco probable que los ocho vayan, es posible que al menos cinco puedan continuar este verano.

Eso llevaría la lista actual de 28 jugadores senior a 23 más manejables y posiblemente permitiría algunos reemplazos en el medio de la izquierda con el PSG -Outcast Gianluigi Donnarumma y la estrella del Real Madrid Rodrygo.

Prepárese para un ocupado dos semanas.