BPBD Blora sale del fuego de la gente de la gente para difundir el río

BLORA (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Blora Regency, Central Java, se movió rápidamente para liberar una combinación con el equipo conjunto después de quemar pozos petroleros de la gente en Dukuh Gendono, aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora.

«El incendio que quemó los pozos de petróleo de la gente se estaba arrastrando hasta el borde del río, después de la resbaladilla de petróleo que fue quitada por la corriente», dijo el martes el martes del Blora Agugg Triyono BPBD Rapid Reacción (TRC) en Blora.

Para evitar incendios, dijo, el equipo conjunto aisló la ubicación, el negro y el enfriamiento alrededor del río, para no extenderse a los asentamientos de los residentes.

Además, el puesto de evacuación y la cocina pública también continúan trabajando en la casa del pueblo de Gandu para satisfacer las necesidades de cientos de residentes afectados.

«Alhamdulillah, la situación actual es relativamente propicio. El incendio en el flujo del río se puede verificar, aunque los puntos críticos en el pozo aún están ocupados. Apelamos a la audiencia que no se asuste», dijo.

Gracias a la rápida respuesta del equipo conjunto que consiste en BPBD, Bomberos, TNI, Polri, Voluntarios y funcionarios de la aldea, se pueden verificar las circunstancias en la ubicación.

Se les pidió a los residentes que viven alrededor de las orillas del río que se mantuvieran alejados de los lugares vulnerables por un tiempo.

Hasta ahora, los oficiales todavía están trabajando para trabajar en monitoreo y apagones en el incendio principal. Las autoridades locales se aseguran de que se satisfagan las necesidades básicas de los refugiados y se verifica la situación.