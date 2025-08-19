Elizabeth Banks sobre los desafíos de ‘Presione su suerte’, conexión personal

Antes Elizabeth Banks Alguna vez subió el escenario como anfitrión de la versión revivida de ABC de «Presiona tu suerte«, Se colgó en la logística del programa de juegos, comprensiblemente.

En cada episodio, tres concursantes tientan el destino girando por premios y efectivo en un tablero de juego seleccionado al azar que también presenta el molesto monstruo Whammy. Golpea demasiados whammies y tu bote de premio cae en cero. Sobrevivir hasta el final y un concursante tiene la oportunidad de llevarse a casa los premios que cambian la vida y a medida personalmente, ya sea una camioneta accesible para discapacitados para su familia o las vacaciones que siempre pensaron que estaban fuera de alcance.

Es una hora emocionante de televisión y una montaña rusa de emoción que Banks pensó que podría manejar, siempre y cuando entendiera las reglas del juego. Luego comenzó a filmar y se dio cuenta de que había estado estudiando para el trabajo equivocado.

«El primer día, de repente, me enfrento a un concursante que está llorando porque acaba de ganar el auto de sus sueños que algún hombre en su vida les dijo que nunca podrían permitirse», dice Banks. «Literalmente, los estoy abrazando y limpiando las lágrimas de su rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de cuál era mi trabajo real aquí, y no es la parte técnica. Es la guía para el momento más grande de alguien, a veces en toda su vida».

Seis temporadas después, Banks nunca se ha sentido más cómodo y confiado al timón de la gran junta, un ángel guardián para concursantes bombardeados con aproximadamente un millón de emociones a la vez mientras observan sus sueños realizados o aplastados en tiempo real. Se ha convertido en una fuerza en el actual apogeo de los avivamientos del programa de juegos, y finalmente fue reconocida con una nominación de Emmy para el presentador de juegos.

Banks, que también se desempeña como productor ejecutivo, tiene una historia con la academia de televisión, después de haber obtenido nominaciones para su invitado en «30 Rock» y «Modern Family». Pero «presiona tu suerte» le permite flexionar un músculo diferente, particularmente su destreza como productora. Ella ayuda a lanzar ideas para el programa, incluidos episodios temáticos y de retroceso, y trabaja con el lanzamiento de los concursantes que están considerando. Es un trabajo que se estaba preparando mucho antes de que realmente lo tuviera.

«Crecí en ‘Press Your Luck’ y Peter Tomarken y el original ‘No Whammy Show'», dice ella. «Era un niño Latchkey. Llegué a casa después de la escuela y vería repeticiones, después de haber visto los originales con mi familia».

El formato cambió un poco con el avivamiento, algo que finalmente trajo a los bancos a bordo. «Cuando me acercaron para hacerlo en el formato que ahora tenemos, recuerdo haber pensado, esta es una combinación de reality show con un programa de juegos», dice ella. «Es porque realmente hacemos a los concursantes las estrellas del espectáculo, junto con el Whammy».

A Elizabeth Banks le encanta hacer conexiones con concursantes en «Presione su suerte».

Disney

Antes de aparecer en el programa, los concursantes se someten a un campamento de entrenamiento de una semana para aprender las reglas básicas del juego, la tecnología del set y cómo manejar la emoción de una racha ganadora o la aplastante derrota de The Whammy. Los bancos y la tripulación pasan por un curso accidental similar cada año.

«Es lo mismo que yo antes de comenzar a disparar cada temporada», dice ella. «Juego el juego con todo el equipo, solo para volver al ritmo de cómo irán los espectáculos».

Lo que el público ve en el hogar es Banks como el capitán que dirige el juego a través del mar de altibajos para los concursantes, particularmente el que gana la oportunidad de hacer una carrera en solitario en la gran junta de premios en la segunda mitad de cada episodio. Es en ese bloque que Banks cava profundamente con ellos en las historias personales detrás de los premios en el tablero. Sin embargo, lo que los que están en casa no ven es que ella y la tripulación ya han construido un espacio seguro para que los jugadores se sientan lo suficientemente cómodos como para compartir esas historias.

«Todos aparecen bastante nerviosos, así que salgo, me presento y les digo a todos que no está en vivo», dice ella. «Pueden cometer errores, deben tomar todo el tiempo que quieran presionar el botón. A veces, en realidad comete un error, o muchas veces fingiré un error para que todos puedan verme reiniciar con la audiencia del estudio para que todos se rían».

Incluso entonces, Banks dice que las primeras rondas tienden a ser temblorosas. Los nervios todavía están en alerta máxima, los dedos saltan el arma y suena antes de que termine de leer la pregunta. Pero a pesar de todo, ella mejora, mantiene las risas e intenta mantener la energía porque habrá un punto en el que todo se estrella.

Golpear a un golpe drena el bote de premios de un concursante. Golpando cuatro botas del juego. Cuando se enfrenta a esa realidad inducida por Whammy, es cuando el trabajo de Banks se vuelve más difícil.

«Cuando alguien realmente está ganando y que sale, la gente se pone muy triste», dice ella. «Cuando alguien pierde, eso realmente requiere la mayor energía. Cuando alguien está ganando, estamos montando una ola y todos están emocionados. Pero cuando sale ese golpe, realmente puede ser devastador, y especialmente cuando alguien realmente está acumulando un premio que es significativo para ellos. Se rompe nuestros corazones, y es entonces cuando la emoción realmente me acompaña».

Es por eso que la nominación del Emmy de Banks no es una sorpresa y, francamente, unos años atrasado. Ya sea que se trate de los altibajos de una gran victoria, o las profundidades de búsqueda del alma de una pérdida, el espectáculo debe continuar, y ella es la única que puede hacer que suceda. Pero también tiene que cuidarse a sí misma si va a mantener el motor en marcha.

«Es uno de los trabajos más difíciles, pero me encanta», dice ella. «Sin embargo, es muy exigente. Es mucho té y pastillas. Honestamente, después de las primeras dos temporadas, me di cuenta de que solo puedo disparar dos días y luego necesito un día libre porque pierdo mi voz. Estoy gritando, literalmente saltamos hacia arriba y hacia abajo. Estoy perdiendo la cabeza con ellos, y sigo perdiendo la voz. Muy zen en el cabello y la silla de maquillaje, y luego sal y ponlo todo en el escenario con todos ”.

Y, sin embargo, una cosa se ha mantenido esquiva, incluso para los bancos, en seis temporadas. Nadie ha ganado el premio mayor del millón de dólares todavía. «Sueño con darle a alguien un millón de dólares», dice ella. «Ese es nuestro mayor sueño. Créame, probamos los cañones y los confeti cada temporada solo para asegurarnos de que estemos listos».

Hoy, las personas en la calle la detienen hablando sobre la experiencia comunitaria de ver el programa con sus familias. Si bien la televisión ha cambiado considerablemente desde que «Press Your Luck» fue la primera visualización de citas, algo sobre la nostalgia de los programas de juegos trasciende esa evolución.

Solo por esa razón, cuando está filmando, Banks a menudo piensa en su madre, con quien vio el original.

«Mi madre está en una comunidad que vive con personas mayores y todos lo ven, y a todos les encanta», dice ella. «Cuando voy a visitarla, juego a Mahjong con ella, y jugamos Rummikub y Cards. Todos aman los juegos y aman los programas de juegos. Honestamente, estoy muy emocionado de salir y hacer esto para las madres».