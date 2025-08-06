Los Lakers cumplen los 3 deseos de Luka, ahora está todo en

Luka Doncic Hizo tres deseos para Los Angeles Lakers El presidente Rob Pelinka, como Aladdin le hizo al genio en la botella.

Doncic le pidió específicamente al presidente de los Lakers, Rob Pelinka. Según Dave McMenamin de ESPNdurante su muy publicitada cena después de su salida de primera ronda.

Pelinka y Redick usaron la cena para examinar el futuro espacio de la tapa, las selecciones que poseían, las selecciones que no poseer y discutir cómo abordar su futuro juntos. Se alentó a Doncic a compartir los jugadores arquetípicos que sintió que la lista podía usar: un tipo de selección y pop, un tapón defensivo, un protector de llanta, para que los Lakers pudieran identificar a los jugadores realistas para adaptarse a ese molde.

Pelinka otorgó los deseos de Doncic con sus inteligentes movimientos de temporada baja.

El firmó Jake LaraviaUn ala de pick-and-pop que disparó menos del 38.5% en las últimas tres temporadas, a un acuerdo garantizado de dos años y $ 12 millones.

Los Lakers también llegaron a lo grande en el mercado de compras.

Aterrizan Marcus SmartEl tapón defensivo que ganó el Jugador Defensivo del Año 2022 de la NBA y la ex selección No. 1 Deandre Aytonel protector de llanta que comenzó para el Phoenix Suns En sus finales de la NBA se ejecutan en 2021.

Como beneficio adicional, Pelinka anotó las tres adiciones significativas sin costarles una elección.

Luka: ‘Tenemos lo que necesitamos’

A cambio, Doncic firmó una extensión de tres años y $ 165 millones con los Lakers el primer día que era elegible para firmarlo.

La nueva cara de la franquicia Lakers expresó su satisfacción por los movimientos de Pelinka esta temporada baja.

«Creo que tenemos un gran equipo, tenemos lo que necesitamos para competir por el campeonato». Doncic dijo a los periodistas Durante su conferencia de prensa del 2 de agosto. «Intentaré ganar cada juego sin importar qué y tenemos algunos grandes tipos nuevos en el equipo, así que sabes que vamos a hacerlo».

Doncic jugó un papel clave en el reclutamiento de Ayton y Smart.

Ayton comparte el mismo agente que Doncic bajo Bill Duffy, el jefe de deportes de WME de sus operaciones de baloncesto. Doncic personalmente llamó a Smart para extender su invitación a unirse a él en los Lakers.

Smart dijo que Doncic reclutarlo personalmente significó mucho para él, que es una de las razones por las que eligió a los Lakers después de llegar a una compra con la reconstrucción. Washington Wizards.

«Cuando obtienes un chico como Luka llamando, haciendo referencia, verte, tratando de ver dónde estás para ver si quieres venir y unirte a algo especial que está tratando de cocinar aquí». Smart dijo a los periodistas Durante su conferencia de prensa introductoria. «Y para que él diga que realmente puede usar mi ayuda, eso significó mucho».

Aprender trucos defensivos del nuevo tapón de los Lakers

Además de su nueva dieta que transformó su cuerpo, Doncic dice que la adición de Smart también lo ayudará a convertirse en un mejor defensor.

«Creo [I will play defense] Mucho mejor «, dijo Doncic a los periodistas.» Tienes a Marcus, por lo que me va a enseñar algunas cosas. Pero eso va a ayudar mucho «.

Doncic dijo que los reclutó para su enfoque singular en una búsqueda del campeonato la próxima temporada.

«Construir un equipo para ganar el campeonato», dijo Doncic sobre por qué ayudó a los Lakers a reclutar Smart y Ayton. «Creo que tuvimos dos grandes y grandes tipos. Jugué contra ellos antes, nunca con ellos. Así que ahora estoy feliz de que estén en mi equipo».