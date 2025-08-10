La condición actual del estado de la presa de Katulampa después de que Bogor fue golpeado por la lluvia desde ayer

Yakarta, Viva – Lluvia Pesado durante dos días consecutivos el sábado (9/8) y el domingo por la tarde hasta que la noche se enrojeció a la ciudad y al distrito de Bogor. El estado de la ciudad de Katulampa Bogor City, West Java estaba en el centro de atención.

Leer también: ¡El país debe ver! Hay una partera que apostan desesperadamente para tratar a los pacientes en Pasaman



Sin embargo, registrado, la condición Presa de katulampa en estado normal. La presa de Katulampa implementando a Andi Sudirman en Bogor el domingo dijo que Water Levy (TMA) Sungai Ciliwung El sábado (9/8), a las 19.00 WIB a 20 centímetros con estado normal.

Si bien dijo, el domingo 10 de agosto de 2025, a las 20:00 WIB, la presa de TMA también tenía 20 centímetros, por lo que no provocó advertencias de inundación en Yakarta.

Leer también: BMKG JAKARTA Predicción de lluvias el domingo por la tarde a la noche, consulte el área



«La intensidad de la lluvia es realmente alta en algunas áreas, pero la descarga de agua en la presa de Katulampa todavía se monitorea segura y controlada», dijo Andi.



Ilustración de la presa Katulampa, Bogor. Foto : Anadolu Ajansi/Eko Siswono Toyudho

Leer también: BMKG: Varios potenciales de altas olas de Sumatra North Sumatra del 3 al 5 de agosto de 2025



Los oficiales mostraron que la TMA de la puerta de admisión de Kalibaru o el canal de padres de Katulampa era estable, cada uno a 40 centímetros el sábado (9/8) y el domingo, mientras que la lluvia en la presa se registró en cero en el período de medición por la mañana a la tarde.

Aunque la condición del vertedero fue monitoreada segura, apeló, la comunidad a orillas del río Ciliwung permaneció vigilante teniendo en cuenta que las fuertes lluvias provocaron una serie de desastres en Bogor, como inundaciones en varios puntos y deslizamientos de tierras en varios distritos.

Dijo que continuó realizando un monitoreo intensivo del desarrollo de la situación y coordinó con BPBD, BMKG y agencias relacionadas para anticipar el posible aumento en la descarga del agua del río Ciliwung.



Según los informes, el débito del agua en el río Ciliwung, Depok, West Java, continuó aumentando desde el domingo por la mañana, 7 de febrero de 2021, luego de fuertes lluvias en la ciudad más el flujo de agua de Bogor.

«Estamos en espera 24 horas y estamos listos para proporcionar informes en tiempo real (inmediatamente) si hay un cambio significativo», dijo.

La Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Bogor Regency (BPBD) manejó una serie de desastres naturales debido a fuertes lluvias que alcanzaron varias áreas el sábado (9/8), incluidas las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los fuertes vientos con un total de más de 2,000 personas afectadas. (Hormiga)