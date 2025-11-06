Calificaciones de los jugadores del Man City contra el Dortmund con dos 8/10 mientras Erling Haaland bate el récord

Manchester City derrotó 4-1 al Dortmund con doblete de Phil Foden y goles de Erling Haaland y Rayan Cherki

Erling Haaland

Erling Haaland hizo más historia en la Liga de Campeones cuando el Manchester City derrotó al Dortmund por 4-1 en el Etihad para aumentar sus esperanzas de terminar entre los ocho primeros. El noruego se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones para tres clubes distintos cuando anotó en la primera mitad, y continúa su obscena buena forma de cara a la portería.

El City ya estaba arriba 1-0 gracias a un gol especial de Phil Foden y el jugador de 25 años consiguió otro en la segunda mitad para complementar una actuación enfática de los Blues. Sin embargo, se arriesgaron a provocar la ira de Pep Guardiola al dejar que el Dortmund volviera al partido, amenazando con aprovechar el partido más de lo que merecía.

Sin embargo, el suplente Rayan Cherki anotó tarde para asegurar el resultado. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Enfadado con el gol e hizo algunas intervenciones clave para frenar el pánico del City más tarde. 7

Nunes: Otra gran actuación en el futuro, pero abandonó su puesto con demasiada frecuencia para permitir que el Dortmund presionara en los últimos veinte minutos. 6

Piedras: Sólido sin destacar, una noche tranquila para el inglés, que pocas veces se aventura hacia adelante. 7

Guardiola: Algunos desafíos clave en la segunda mitad para mantener a raya al Dortmund, nada espectacular pero sí decente. 7

O’Reilly: Casi marca su segundo gol en una semana después del pase de Haaland y estuvo lleno de energía toda la noche, pero una amonestación innecesaria. 6

González: Continuó donde lo dejó contra Bournemouth, aunque se sentirá decepcionado si el City finalmente pierde el control. 7

Savinho: Muy bueno corriendo hacia los defensores y creando espacios, aunque su último balón aún necesita trabajo. 7

Mira Man City vs Borussia Dortmund en TNT Sports Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información 30,99€ Deportes TNT Pide TNT Sports aquí El Manchester City continúa su campaña en la UEFA Champions League siendo anfitrión Borussia Dortmund el 5 de noviembre. Los aficionados pueden ver el partido en el canal TNT Sports Prime Video.

Reijnders: Otro partido en el que estuvo a punto de marcar pero no lo hizo, y no pudo mantener la ventaja en la segunda parte, pero dos asistencias ayudaron. 7

El pie: El mejor jugador del City, que controló todo desde lo profundo y luego avanzó más a medida que avanzaba el partido. 8

Tejido: Lo hizo muy bien en la brillante primera mitad antes de desvanecerse, ganándose un elogio real de Guardiola por el gol del Dortmund. 6

Haaland: Brillante de nuevo, aprovechó bien su gol y también se involucró más arriba para ayudar a sus compañeros. 8

Suplentes

Cherki (por Doku, 79) Otro objetivo: no ser una mala semana en absoluto. 7

Días (por Reijnders, 79) Mantuvo las cosas apretadas. 6

Silva (suplente de Savinho, 79) No hay quejas. 6

Ait Nouri (por O’Reilly 85) no hay tiempo

Marmoush (para Haaland 85) no hay tiempo

No utilizado: Trafford, Bettinelli, Aké, Khusanov, Lewis, Bobb