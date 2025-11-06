Blora DPRD apoya los ajustes de TKD según la política central

Blora (ANTARA) – El Consejo Regional de Representantes del Pueblo (DPRD) de Blora Regency expresó su pleno apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno de Blora Regency (Pemkab) para ajustar la política regional, en consonancia con los recortes en las transferencias a las regiones (TKD) por parte del gobierno central.

El presidente del DPRD de Blora Regency, Mustofa, enfatizó que su partido está en línea con las medidas tomadas por el Equipo de Presupuesto del Gobierno Regional (TAPD) para implementar eficiencia y sincronizar programas para que las políticas regionales permanezcan en línea con la dirección del desarrollo nacional.

«Apoyamos la política del gobierno regional para que se mantenga en línea con la política del gobierno central. La sincronización del programa es muy importante para que las actividades prioritarias en la regencia de Blora sigan recibiendo apoyo financiero del centro», dijo Mustofa el miércoles en Blora.

Según él, el DPRD, junto con el TAPD, revisará detalladamente cada partida presupuestaria de la APBD 2026, con el fin de lograr un equilibrio entre la mejora del bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de los servicios públicos a la comunidad.

«El bienestar de los trabajadores es, por supuesto, una preocupación, pero por otro lado también deben continuar las actividades de desarrollo. Por eso animamos a que los ajustes presupuestarios se realicen de forma proporcional», subrayó.

Mustofa agregó que el DPRD apoya las medidas del TAPD para pedir a cada Organización Regional de Dispositivos (OPD) que alinee sus programas prioritarios con las políticas del gobierno central.

De esta manera, las actividades estratégicas en las regiones tienen la oportunidad de obtener fuentes de financiamiento de ministerios o instituciones a nivel nacional.

«Siempre que estén sincronizados y alineados con las direcciones políticas centrales, los programas regionales pueden, por supuesto, financiarse con recursos del gobierno central. Este es un paso inteligente para superar las limitaciones presupuestarias regionales. Actualmente, todos los comités del DPRD se reúnen con los OPD pertinentes», dijo.

Anteriormente, el gobierno de Blora Regency (Pemkab) planeó realizar una revisión integral de los gastos del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) para 2026.

Esta medida se tomó como resultado de la reducción de TKD del gobierno central, que ascendió a aproximadamente 376 mil millones de IDR en comparación con 2025.

El secretario regional de Blora (Sekda) y presidente del TAPD, Komang Gede Irawadi, reveló que el gobierno del distrito evaluará todas las partidas de gasto en función de la escala de prioridades de desarrollo.

«Todos los gastos se evaluarán sin duda en función de las prioridades. Actualmente, esto todavía está en marcha», explicó Komang.

Añadió que el gobierno distrital también está desarrollando normas de precios unitarios para las necesidades hoteleras en todos los OPD.

Según él, el gobierno de Blora Regency recibió el año pasado una transferencia central de 1,9 billones de rupias, incluido el Fondo de Participación en los Beneficios (DBH), que ahora también ha sufrido una reducción.

«Los recortes incluyen recortes a DBH», dijo.

Komang confirmó que los gastos considerados no urgentes se reorganizarán para mantener la eficiencia financiera regional.

«Reorganizaremos los gastos que no sean urgentes ni importantes. Seguiremos priorizando la eficiencia y el ahorro», subrayó.