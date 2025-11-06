La reacción de Ariel NOAH cuando le ofrecieron por primera vez el papel de Dilan

Jacarta – La decisión de Falcon Pictures de continuar la saga. Dylan Entrar en la fase adulta invita a grandes sorpresas en la industria del entretenimiento. Dos nuevos títulos, Dilan ITB 1997 y Dilan Amsterdam, contarán la historia del viaje de Dilan hacia una fase más madura de la vida, y el personaje que se cree que lo interpretará es Ariel NOAH.

Este anuncio fue hecho directamente por el escritor Pidi Baiq, confirmando su confianza en Ariel. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Finalmente, para esta película de Dilan, estoy un millón por ciento de acuerdo en que Dilan es Ariel NOAH», dijo Pidi Baiq en Yakarta.

La elección de Ariel ciertamente ha atraído la atención del público. El personaje de Dilan ha quedado tan arraigado en la mente del público a través de la versión adolescente, que esta decisión se considera un paso valiente.

Curiosamente, la propia Ariel expresó dudas cuando le ofrecieron por primera vez interpretar a este personaje icónico.

«Así que en ese momento no se puso en contacto conmigo ni una sola vez. Así que cuando hablamos por primera vez directamente al grano, se explicó esta idea, fue difícil, ¿verdad? Tan pronto como nos dijeron: ‘Guau, esta es una clase tan grande’. Este personaje ya está ahí, ya es fuerte, por lo que no se puede decidir en un momento. Así que tienes que pensar en ello muchas veces», explicó Ariel NOAH.

Según él, aceptar este cargo no fue una decisión instantánea. Ariel admite que lleva tiempo absorber la gran responsabilidad que acompaña al personaje adulto de Dilan.

Después de una larga conversación con Pidi Baiq y el equipo de Falcon Pictures, Ariel estaba decidida a aceptar el desafío.

«Me gusta el arte, así que tengo que intentarlo mientras esté vivo. Desde el principio hubo una oferta: ‘¿Quieres arte actoral o no?’ Simplemente hay mucho que considerar. Como Virgo (signo del zodíaco), sí, eres exigente. Sí, esta oferta es un poco pesada, así que ayer lo pensé durante mucho tiempo. «Es bastante largo pero al final es redondo», continuó Ariel.

Este proyecto también se convirtió en una de las actividades de Ariel mientras NOAH estaba en un período de vacío. Además de disfrutar de su tiempo en moto con sus amigos músicos y actores, ahora se prepara para tomarse el mundo de la interpretación más en serio.

Está previsto que el proceso de rodaje comience en diciembre de 2025 y el estreno de ambas películas está previsto para 2026.