Las ondas de despido masivo ocurren nuevamente, la IA se convierte en el culpable

Yakarta, Viva -El mundo del trabajo enfrenta un cambio masivo que ya no se limita al sector manufacturero. Ola de terminación del empleo (Despido) ahora se extiende al sector tecnología y los trabajadores de oficina, incluidos aquellos que están altamente educados y se ha considerado que tienen una seguridad laboral más estable.

Una de las principales causas de este cambio es el rápido progreso de la inteligencia artificial (AI) que comienza a reemplazar el papel de los humanos en varias líneas de trabajo.

El último informe de la firma de consultoría de carrera de Challenger, Gray & Christmas muestra un aumento drástico en la cantidad de despidos en los Estados Unidos.

Reportado de Correo diarioEl domingo 10 de agosto de 2025, los despidos de este año aumentaron un 140 por ciento en comparación con el año anterior, con más de 800,000 terminaciones laborales se anunció en solo los primeros siete meses de 2025.

Solo en julio, las empresas con sede en los EE. UU. Habían reducido 62,075 empleos, aumentó mucho en comparación con 25,885 en el mismo mes del año pasado. En comparación con junio de 2025, hubo un aumento del 29 por ciento de 47,999 despidos, según el informe.

Algunas compañías como Procter & Gamble no mencionan claramente las razones de los despidos que hacen, solo lo asocian con reestructuración, automatización y digitalización. Sin embargo, los analistas dicen que la IA y el impacto de la política de tarifas comerciales de la era Trump son la causa más significativa de la crisis de este trabajo.

«AI se conoce como la causa de más de 10,000 despidos el mes pasado, mientras que los temores de los aranceles tienen un impacto en casi 6,000 empleos este año», dijo Andrew Challenger, escritor de informes y experto en empleo de Challenger, Gray & Christmas.

La industria de la tecnología se registra como el sector más afectado, con 89,251 despidos ocurridos en los primeros siete meses de 2025. El informe dijo que la industria estaba experimentando una gran reorganización debido al progreso de la IA y la incertidumbre continua relacionada con las visas de trabajo, lo que contribuyó a la reducción de los trabajos.

Una de las principales compañías de tecnología, Amazon, incluidas las que toman medidas de eficiencia agresiva. El CEO Andy Jassy declaró que varios roles serían obsoletos debido a la automatización.

«Cuando implementamos agentes de IA y digital más generativos, cambiará la forma en que trabajamos», dijo en memorandos internos a los empleados.

El propio Amazon acaba de anunciar un plan de inversión masivo con un valor de $ 100 mil millones para la construcción de centros de datos que son la columna vertebral de la tecnología de IA. Además, también vertieron miles de millones de dólares para la startup antrópica de AI, cuyo CEO advirtió que AI podría «eliminar la mitad de todo el trabajo de cuello blanco mejor de nivel».

No solo Amazon, los altos ejecutivos de Wall Street comenzaron a expresar preocupaciones similares. El CEO de Ford Motor, Jim Farley, declaró firmemente que AI reemplazará a la mitad de todos los trabajadores de cuello blanco en los Estados Unidos.

La compañía de semiconductores gigantes, Intel, también anunció que reduciría 25,000 posiciones de trabajo en 2025, para ser la segunda ronda de sus grandes despidos en los últimos dos años.

Mientras tanto, Microsoft confirmó que reduciría alrededor del 4 por ciento de su trabajo global total, o el equivalente a 9,000 empleados en varias divisiones y ubicaciones, para desviar más recursos al sector de la IA.

Este fenómeno marca un cambio significativo en la dinámica del empleo de los Estados Unidos. Previamente Despidos de masa Muchos ocurren en el sector industrial o de fábrica, ahora realmente alcanzan el segmento de trabajadores altamente educados, como los nuevos graduados universitarios.

Los datos muestran que los hombres de 22 a 27 años con una licenciatura ahora están experimentando una tasa de desempleo más alta que el promedio nacional. Esta situación es una fuerte advertencia para el mundo del trabajo global.

En medio de la embestida de la tecnología y la eficiencia basada en IA, no hay más sectores seguros. La adaptación y la mejora de las habilidades son una necesidad, por lo que la fuerza laboral sigue siendo relevante y no se elimina en una transformación digital rápida.