Java central se centra en 1,000 conexiones de electricidad gratuitas para los pobres

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central se centra en la instalación de al menos 1,000 conexiones de electricidad gratuita con una capacidad de 450 VA para los pobres en 2025.

El jefe de la Oficina de Recursos Energéticos y Minerales de la Provincia del Centro Java Agus Sugiharto en Semarang dijo el martes que la instalación de la conexión eléctrica fue financiada por el APBD.

«La instalación es de la APBD regional (presupuesto regional) de la provincia de Java Central, en colaboración con PT PLN», dijo.

Según AGU, el programa gratuito de instalación de electricidad con PT PLN UID CENTRAL Java-Di Yogyakarta se ha implementado desde 2014 y hasta la fecha el programa se ha realizado 87,431 conexiones de electricidad.

Además del presupuesto APBD del Gobierno Provincial Central Java, continuó, se planea el Ministerio de Energía y Recursos Minerales para asignar 25 mil conexiones de electricidad a los pobres en Java Central en 2025.

También dijo que sugirieron PT por Java-In Yogyakarta, para que la instalación de 450 conexiones de electricidad sin VA pudiera usar el concepto de token prepago o de pulso.

El objetivo, de modo que cuando los pobres no pueden comprar fichas en un período determinado, no tiene impacto en la retirada de las conexiones eléctricas.

«Entonces, la conexión de electricidad que se llena de crédito. Si el pago mensual de correo es el riesgo si tres meses no pagan, se puede retirar. Aunque nuestras personas pobres no pueden hacer pagos de electricidad a tiempo», dijo.

Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi solicitó la intervención de programas que alivian la carga de los pobres, aún se vuelven máximo, especialmente para las personas que se establecen en los datos de bienestar social integrados del Ministerio de Sociales.

«Creo que esto fue, ha aumentado nuevamente», dijo el ex jefe de policía de Java Central.

Mientras tanto, GM PT PL

Además, PLN también admite la determinación de la estación de llenado de vehículos eléctricos públicos (SPKLU) en Java central para soportar la infraestructura de vehículos eléctricos.

«Entonces, lo más nuevo estamos en colaboración con la oficina central de Java ESDM, para alentar la integridad de los vehículos eléctricos. Iniciar la instalación cargador rápido En el entorno de oficina de Java Central ESDM 30 kW con el método para compartir Electricidad «, dijo.

