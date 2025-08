Man United quiere firmar a Benjamin Sesko del club alemán RB Leipzig para el final de la ventana de transferencia de verano.

Manchester United quisiera firmar a Benjamin Sesko de RB Leipzig. (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images).

Después de completar la campaña de la Premier League 2023/24 con una diferencia negativa de Target, el Manchester United debería haber dado prioridad a atacar sesiones de firma en la ventana de transferencia del verano pasado.

Intachado, Fortun o sus cinco nuevos reclutas se convierten en juegos defensivos, que reclutan Mazraui Noussary, Matthis the Ligt, Leny Yoro y Manuel Ugartes.

Su única adición orientada al ataque fue el internacional holandés Joshua Zirkzee, quien llegó por £ 35.7 millones del equipo italiano Bolonia.

Los partidarios de United que han investigado sobre Zirkzee y su estilo de juego antes de completar su mudanza a Old Trafford, pronto descubrieron que era un tipo diferente de atacante que Rasmus Hojlund, y aprendió que es un jugador al que le gusta caer en bolsas de espacio, recolecta y conecta el juego.

Zirkzee, antes del comienzo de la temporada, se admitió a sí mismo que no es un no natural. 9, y eso pronto quedó claro cuando se estableció en M16.

«De vez en cuando me detengo al centro del campo», dijo Zirkzee. «No hago eso por mí mismo, sino para ayudar al equipo.

«Soy lo que yo llamo un delantero falso. No. No. 9, no. No. 10. Soy un 9.5. Ese es mi juego.

«Tal vez soy un poco diferente de los demás. Pero ser diferente es bueno, ¿verdad?»

United Zirkzee reclutó la idea de que dio competencia y apoyo a Hojlund, quien había venido al club de Atalanta 11 meses antes. De Dane había disfrutado de una primera temporada respetable en Inglaterra y anotó 16 goles en todas las competiciones.

Joshua Zirkzee anotó solo siete goles en su temporada de debut en el Manchester United. (Imagen: Michael Driver | MI News/Nurphoto a través de Getty Images).

Optimista que construiría sobre ese recuento, se esperaba que permaneciera el objetivo principal del United con el apoyo de Zirkzee. La temporada pasada solo anotaron 17 goles entre ellos, con Hojlund Tien y Zirkzee siete anotaron.

Hojlund ha deteriorado el último término y la perspectiva de que dejó Old Trafford antes del final de la ventana de transferencia de este verano no está excluida, a pesar de que deja en claro a Kristal que quiere quedarse y luchar por su lugar.

«Mi plan es muy claro», dijo Hojlund después de anotar en la victoria 4-1 de United Over Bournemouth en Chicago a mitad de semana. «Eso es para mí seguir luchando por mi lugar, pase lo que pase.

«La competencia es genial para mí. Me agudiza. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene».

Hojlund pronto podría tener una competencia por un lugar de partida del delantero RB Leipzig Benjamin Sesko. United lo ha convertido en su mejor objetivo del delantero con otras cuatro semanas desde la ventana y luchar contra el Newcastle United para asegurar su firma.

Sesko, de 22 años, es un NR .9 natural, lo que significa que podrá ofrecer la competencia directa que Hojlund necesitaba necesitar el verano pasado. Las versiones de Zirkzee mejoraron después de cambiar a uno de los dos no. 10-Ligplaces en el sistema 3-4-2-1 de Ruben Amorim.

Manchester United espera firmar a Benjamin Sesko. (Imagen: Maja Hitij/Getty Images.)

Zirkzee admitió que no era un no natural. 9, lo que significa que era injusto medir sus actuaciones cuando se usaba en la punta del ataque. Fue mucho más influyente que un no. 10.

Sesko ha marcado casi 100 goles en su carrera superior a nivel de club, lo que significa que tiene las cualidades que United necesita en un delantero. Podría ser exactamente lo que United y Hojlund han esperado.