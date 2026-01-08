Benjamin Sesko admite la destitución de Rubén Amorim del Manchester United: «Nunca es fácil»

Man Utd empató 2-2 con Burnley en la Premier League el miércoles y Benjamin Sesko expresó su opinión después del partido.

Sesko anotó un doblete.

Benjamin Sesko cree que es hora de que el Manchester United «se levante como grupo» tras el despido de Rubén Amorim. United anunció el lunes que Amorim había sido despedido después de 14 meses en el cargo.

Amorim se fue en medio de crecientes tensiones con la junta directiva de Old Trafford. Darren Fletcher fue delantero interino contra el Burnley el miércoles por la noche y tuvo que conformarse con un punto.

Sesko anotó dos grandes goles al comienzo de la segunda mitad para poner el 2-1, pero Burnley empató a través de Jaidon Anthony para asegurar que los puntos se repartieran en Turf Moor. El internacional esloveno habló con Sky Sports tras el pitido final y le preguntaron sobre la marcha de Amorim. «Nunca es fácil perder a un entrenador. Depende de nosotros levantarnos como grupo», afirmó.

Hablando de su doblete, Sesko dijo: «Es importante para el equipo que pueda ayudarlos. Es mi trabajo. Es importante comprometerse con las oportunidades porque creamos muchas oportunidades. Sólo tenemos que seguir presionando en esas situaciones».

En otra entrevista con la BBC, dijo: «Me ayuda con mi confianza en mí mismo, pero también ser parte de un equipo, que es lo más importante para mí, ayudar al equipo en cualquier situación.

«Fue difícil, pero ahora finalmente lo logré y estoy feliz de poder ayudar al equipo. Esto es lo más importante para mí y ahora depende de mí y de nosotros seguir así».

«Creo que el objetivo se consigue con los movimientos. Esto también fue muy importante porque sé que tengo grandes jugadores a mi lado. Sólo depende de mí hacer buenos movimientos en el momento adecuado».

Sesko admitió que los goles le darían confianza. «Definitivamente mucho, sobre todo porque como delantero, y como todos los demás delanteros, creo que es importante hacer un gran partido y marcar algunos goles. Aún más importante ahora es que tengo más confianza que antes. Ahora depende de mí y del equipo seguir empujando», explicó.