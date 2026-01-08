Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (AS) Donald Triunfo ha ordenado a Estados Unidos abandonar o retirarse de 66 organizaciones internacionales. La orden se basa en las instrucciones del presidente Trump en el memorando presidencial que acaba de firmar.

«Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses estadounidenses», afirmó el gobierno estadounidense en un comunicado citado el jueves 8 de enero de 2026.

El memorando ordenaba a todos los departamentos y agencias ejecutivas de Estados Unidos que dejaran de participar y fondos contra 35 no-PBBasí como 31 entidades de la ONU, «cuyas operaciones entran en conflicto con los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos».

En diciembre pasado, Trump afirmó que Estados Unidos había reemplazado el papel de la ONU en los esfuerzos de resolución de conflictos porque la organización no ofrecía asistencia para crear la paz.

«Me complace anunciar que los combates entre Tailandia y Camboya se detendrán por un tiempo y volverán a vivir EN PAZ, de acuerdo con el Tratado original que acabamos de acordar… tal vez Estados Unidos se haya convertido en una REAL ONU, brindando sólo un poco de ayuda», escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Según Trump, la ONU no ayudó a resolver ningún conflicto, incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania. «¡La ONU debe empezar a ser activa e involucrarse en la PAZ MUNDIAL!» dijo Trump.