Datos interesantes antes de Persib Bandung vs Persija

VIVA – Duelo clásico persib Bandung contra persia Yakarta este fin de semana no se trata sólo de prestigio y de luchar por la primera posición de la clasificación. Hay una nota interesante que acompaña el encuentro de los dos entrenadores, Bojan Hodak y Mauricio Souza.

El partido Persib vs Persija se disputará el domingo 11 de enero, en la continuación de la jornada 17 de la Superliga 2025/2026.

Ambos equipos han acumulado 35 puntos y persiguen al Borneo FC, que sigue en la cima de la clasificación con una diferencia de sólo dos puntos.

Esto significa que ganar este partido podría ser un billete de oro para que Persib o Persija se mantengan cerca, e incluso superen la cima de la clasificación.

Sin embargo, detrás de la reñida competencia en la clasificación, las estadísticas de los encuentros entre ambos entrenadores muestran una historia contrastante.

Se registra que Bojan Hodak nunca perdió un partido Persija Yakarta. El técnico croata ha acompañado a Persib en cuatro ocasiones contra los Kemayoran Tigers, con dos victorias y dos empates.

El primer encuentro tuvo lugar en la primera jornada de la temporada 2023/2024 que acabó con empate 1-1. En la segunda ronda de la misma temporada, Hodak llevó con éxito a Persib a una estrecha victoria por 2-1. Esta tendencia positiva continuó la temporada pasada, cuando Persib ganó 2-0 en la primera ronda y empató 2-2 en la segunda.

Por otro lado, Mauricio Souza aún no ha ganado ante el Persib.

El técnico brasileño tiene dos experiencias ante Maung Bandung, todas ellas cuando aún estaba al frente del Madura United en la temporada 2023/2024.

En la primera semana de la temporada, Madura United empató 1-1 con Persib, que en ese momento todavía estaba dirigido por Luis Milla.

Sin embargo, en la segunda ronda, el equipo apodado Laskar Sape Kerab tuvo que admitir la superioridad del Persib con un estrecho marcador de 0-1, que en ese momento ya estaba bajo el mando de Bojan Hodak.

Curiosamente, el partido de la jornada 18 de la temporada 2023/2024 es el único encuentro directo entre Bojan Hodak y Mauricio Souza hasta la fecha.

Ahora, los dos se reencuentran con una tensión mucho mayor. Persib vs Persija no es sólo un duelo entre dos gigantes de la Liga Indonesia, sino también una prueba de la consistencia del récord invicto de Hodak y un desafío para Souza a romper la maldición estadística.