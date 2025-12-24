Anthony Joshua se disculpa con la madre de Jake Paul después del brutal nocaut mientras Eddie Hearn gritaba

Anthony Joshua demostró ser el perfecto caballero después de su brutal nocaut sobre Jake Paul en Miami el viernes por la noche.

Anthony Joshua antes de su victoria sobre Jake Paul (Imagen: (Giorgio VIERA/AFP vía Getty Images))

Anthony Joshua se disculpó con la madre de Jake Paul después de su brutal victoria por nocaut sobre el YouTuber convertido en boxeador. Paul se enfrentó al ex campeón mundial de peso pesado Joshua el viernes por la noche en Miami.

Joshua, quien, según se informa, está a punto de aceptar una pelea muy esperada contra Tyson Fury en Riad en 2026, tuvo que trabajar mucho más duro de lo que le hubiera gustado para extinguir el desafío de Paul. Sin embargo, la pelea fue cancelada en el sexto asalto luego de una ráfaga de tiros de Joshua.

El estadounidense ahora ha sido operado después de que el golpe final le rompiera la mandíbula en dos lugares. Y la madre de Paul, Pam Stepnick, elogió a Joshua por disculparse personalmente con ella después de su victoria.

«Incluso Anthony Joshua tuvo algo de clase y básicamente se disculpó», dijo Stepnick en el podcast Impaulsive. «Se abrió paso entre la multitud y se acercó a mí y me dijo: ‘Mamá, debes saber que esto es sólo boxeo. Es sólo un juego de lucha’.

Sin embargo, fue menos indulgente con el promotor Eddie Hearn. “Como madre, mi agresividad también sale a la luz”, afirmó. “Por ejemplo, quería subirme a ese ring y golpear a Eddie Hearn porque no me gusta su cara engreída.

«Jake está luchando allí y está sentado sonriendo como el gato que se tragó al canario. ¿Adivina qué? ¿Se subió al ring?

Antes de agregar: «Jake eligió subir al ring con un hombre enorme, ese es Jake. Creo que Jake realmente pensó que podía noquearlo (a Joshua), así que me hizo sentir muy confiado y supe que Dios estaba de su lado.

«Y todavía lo estaba, porque esto podría haber sido peor de lo que ya era, así que Dios realmente estaba sobre nuestros hombros. Y pasar por el proceso de llegar a la sala de emergencias, pasar por la cirugía, salir de la sala de emergencias y ser dado de alta en 12 horas, gracias a los ángeles».

Mientras que Pablo dijo: «Doble fractura de mandíbula. Dame Canelo en 10 días. Me siento bien, eso fue lindo. Amo este deporte. Lo di todo… Me lo pasé genial».

«Anthony es un gran peleador, me han dado una paliza, pero de eso se trata este deporte. Por cierto, creo que tengo la mandíbula rota… definitivamente está rota. Bonito trasero que grita de uno de los mejores que jamás lo haya hecho».

Jake Paul tras ser derribado por Anthony Joshua (Imagen: (Giorgio VIERA/AFP vía Getty Images))

«Vamos a sanar la mandíbula rota, pelear con alguien de mi peso e ir por el título mundial de peso crucero».

Cuando se le preguntó si su prohibición de 15 meses del ring desde su derrota ante Daniel Dubois había influido en sus luchas iniciales, Joshua respondió: “Tengo que darle a este hombre un análisis sistemático.

«Dije que tomaría su alma, dije que lo vería abandonar su cuerpo round tras round. Cuando llegue el momento, habrá gente que quedará noqueada. Lo dije y eso es exactamente lo que pasó».

«Simplemente me tomé mi tiempo y terminé el trabajo dentro del límite de tiempo de ocho vueltas. Me niego a lastimarme, me niego a reconocer que me lastimé.

«Tan pronto como me golpeó, me quedé allí y traté de devolverle el golpe. Al final habrá un ganador y esta noche soy yo».