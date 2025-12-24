Respecto a las supuestas vacaciones de Aura Kasih y Ridwan Kamil juntos en Europa, resulta que hay quienes no se sorprenden

Jacarta – El mundo de las redes sociales se ha vuelto a animar con la aparición de fotografías antiguas que supuestamente muestran Ridwan Kamil juntos Aura Kasih Actualmente de vacaciones en Europa. Esta foto surgió en medio de una situación delicada, poco después de que Ridwan Kamil se disculpara abiertamente por la conmoción en su casa, y después de que Aura Kasih negara el tema de una relación ilícita que había arrastrado su nombre.

Una de las fotos fue subida por la cuenta de chismes de Instagram @gosip_danu el miércoles 24 de diciembre de 2024. La carga llamó inmediatamente la atención de los internautas porque mostraba dos figuras que se decía que tenían un gran parecido con Ridwan Kamil y Aura Kasih. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En la foto se ve a un hombre vestido con ropa azul y con la cabeza cubierta con un sombrero, de pie o caminando con una mujer de cabello largo. Aunque la calidad de la imagen no es muy nítida y los rostros de las dos figuras no son claramente visibles, se cree que el lugar de rodaje está en Italia, un país de Europa que suele ser un destino turístico.

Ridwan Kamil y Aura Kasih

La cuenta de quien subió la foto también agregó información sobre el origen de la foto. Se afirmó que la imagen no fue tomada recientemente, sino que se trataba de documentación antigua que volvió a circular.

«Después de rastrearlo, fue publicado en las redes sociales el 30 de diciembre de 2023», escribe la cuenta de chismes, citada el jueves 25 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la reaparición de esta antigua foto provocó un nuevo revuelo. La columna de comentarios para la carga estuvo llena de varias reacciones de los internautas, desde aquellos que dijeron que no estaban sorprendidos hasta aquellos que resaltaron la persistencia de los internautas en rastrear las huellas digitales de figuras públicas.

«Quienes lo conocen de la era Twitter, no se sorprenderán», dijo el internauta.

«Dragado a cualquier agujero. Increíble para los internautas indo», dijo otro.

Hasta que se escribió esta noticia, ni Ridwan Kamil ni Aura Kasih habían dado una respuesta directa sobre la foto que volvió a circular. De hecho, el silencio de ambas partes ha hecho que sigan circulando especulaciones en la esfera pública, aunque no ha habido confirmación oficial sobre la autenticidad o el contexto de la foto.

Anteriormente, el miércoles 23 de diciembre de 2025, Ridwan Kamil a través de su cuenta personal de Instagram se disculpó públicamente. Admitió que la conmoción que generó la noticia de su divorcio de Atalia Praratya había repercutido en muchas partes, incluida su familia y sus seres más cercanos. En su declaración, el hombre conocido familiarmente como Kang Emil enfatizó que todos los errores vinieron de él.