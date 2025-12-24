Conferencia de prensa de Ryan Kennedy con abogados después del altercado de DK Metcalf

Getty

Ryan Kennedy, el aficionado involucrado en el altercado en el campo con el ex-halcones marinos destacado y actual Acereros de Pittsburgh receptor abierto DK Metcalf — tiene previsto celebrar una conferencia de prensa con sus abogados el viernes 26 de diciembre. según Brooke Pryor de ESPN. Pryor informó que el evento tiene como objetivo “abordar la agresión, corregir la información errónea que se ha repetido públicamente como un hecho y discutir las graves consecuencias que ha enfrentado el Sr. Kennedy.

«Estas acusaciones son completamente falsas», el comunicado emitido por Shawn Head y Sean Murphy de Head Murphy Law Firm y reportado por ESPN lee.

El anuncio es la última escalada en una historia que ya produjo una importante NFL resultado: Suspensión de dos partidos a Metcalf por conducta perjudicial para la ligalo cual fue confirmado tras la apelación.

Ryan Kennedy, el fan involucrado en el altercado de DK Metcalf, tendrá una conferencia de prensa con sus abogados el viernes para “abordar la agresión, corregir la información errónea que se ha repetido públicamente como un hecho y discutir las graves consecuencias que ha enfrentado el Sr. Kennedy…”

Lo que sabemos de cara a la conferencia de prensa de Ryan Kennedy

El incidente ocurrió el 21 de diciembre de 2025, durante la victoria de los Steelers por 29-24 sobre los Leones de Detroit en el campo Ford, cuando Metcalf se acercó a un aficionado cerca de la banca y el video capturó un intercambio físico.

Kennedy, a través de su representación legal, ha negado haber usado insultos raciales, misóginos o basados ​​en el odio durante el incidente, un punto clave porque en las redes sociales se ha especulado sobre lo que se dijo antes de que Metcalf reaccionara.

Un detalle más importante: Tom Pelissero de NFL Media informó que ni la NFL ni los Lions planeaban castigar al aficionado, diciendo que la liga no encontró “ninguna violación del código de conducta de los aficionados”. Sin embargo, Pelissero también señaló que la NFL ahora está dando seguimiento a unad continuando su investigación.

Aquí está el código de conducta de los fanáticos de los Lions. El equipo no encontró ninguna violación y no planea tomar acciones contra el aficionado, quien se identificó ante el @freep como Ryan Kennedy. Pero la NFL ahora está haciendo un seguimiento con el equipo después de escuchar a DK Metcalf y otros en su audiencia de apelación.

Sin embargo, la pieza del “código de fan” no está totalmente clara en el registro público. Awful Anusing informó los aspectos controvertidos de la NFL de los reportajes sobre el aficionado y la disciplina. Ésa es en parte la razón por la que las declaraciones del viernes dirigidas por los abogados son importantes: la parte de Kennedy parece decidida a dejar constancia de su versión en un entorno formal.

Detalles clave (hasta ahora):

Viernes 26 de diciembre: Kennedy tiene previsto hablar con sus abogados (según Pryor).

Suspensión de Metcalf: dos juegos, apelación denegada/decisión confirmada.

Postura de la NFL sobre los fanáticos (reportada): “no se encontró ninguna violación” (a través de Pelissero)

Lo que significa para DK Metcalf y los Steelers

Desde un punto de vista futbolístico, el momento es brutal: la suspensión confirmada significa que Metcalf se perderá los dos últimos partidos de la temporada regular de Pittsburgh contra el marrones de cleveland y Cuervos de Baltimore.

El impacto no está sólo en la tabla de profundidad. Reuters informó que la suspensión le costará a Metcalf $555,556 en salario y podría poner en riesgo hasta $45 millones en dinero garantizado debido al lenguaje del contrato vinculado a la participación con el equipo.

El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, también insinuó por qué la situación se está manejando con cuidado en público. Reuters informó que Tomlin dijo que apoya a Metcalf pero no aprueba el comportamiento, y señaló que era cauteloso a la hora de hacer más comentarios con posibles implicaciones legales sobre la situación.

Y por parte de Kennedy, el elemento humano es cada vez más fuerte. FOX 2 Detroit informó que un abogado dijo que Kennedy había recibido amenazas y describió preocupaciones de seguridad después de que el video se difundiera ampliamente en línea, lo que se alinea con el planteamiento de Pryor de que la conferencia de prensa abordará las «consecuencias graves» que Kennedy dice que ha enfrentado.



ProFootballTalk también sugirió que “una demanda ahora parece inevitable.«

En pocas palabras: la conferencia de prensa del 26 de diciembre se posiciona como un intento de aprovechar la narrativa de una historia que ya le ha costado a los Steelers un receptor de primer nivel en dos juegos críticos, y que aún puede tener consecuencias legales y de reputación para todos los involucrados.