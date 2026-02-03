Alejandro Garnacho marca gol brutal para el Man United con victoria sobre Michael Carrick

Alejandro Garnacho sigue hablando del Manchester United seis meses después de abandonar Old Trafford con un chiste sobre la victoria de Michael Carrick sobre el Arsenal

Alejandro Garnacho dejó el Man United por el Chelsea por alrededor de £ 40 millones (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho atacó al Manchester United antes de la semifinal de la Copa Carabao del Chelsea contra el Arsenal el martes por la noche.

Garnacho dejó el United por Stamford Bridge este verano en un acuerdo valorado en alrededor de £ 40 millones. Marcó seis goles para los Blues y asistió a otros tres goles en 26 partidos, tras convertirse en la cuarta mayor salida del United.

El jugador de 21 años dejó el United después de perder el favor de Ruben Amorim. La relación entre ambos se volvió irreversible al final de temporada cuando Garnacho cuestionó la convocatoria del portugués para que fuera al banquillo en la final de la Europa League ante el Tottenham.

Después de ser incluido en el ‘escuadrón bomba’ por Amorim y finalmente vendido al Chelsea, Garnacho ha mostrado ocasionales destellos de calidad en Londres. Y el martes espera ayudar a remontar un déficit de 3-2 contra el Arsenal en el Emirates Stadium.

Antes del partido, Garnacho habló sobre el desafío de ganar en el norte de Londres y apuntó al United después de su victoria por 3-2 hace poco más de una semana. «Todo el mundo sabe lo difícil que es jugar allí», dijo en las notas del programa del Chelsea.

«Cuando perdimos el primer partido, vi a mucha gente decir: ‘Sí, pero en los Emiratos nadie ha ganado todavía’. Pero ahora creo que la visión es un poco diferente. Por ejemplo, si el Manchester United puede ganarles allí, lo podremos hacer perfectamente».

Los comentarios de Garnacho se producen después de que Gary Neville criticara la actuación del extremo durante la victoria del fin de semana pasado sobre el West Ham. El Chelsea iba perdiendo 2-0 en el descanso ante los Hammers, y Garnacho fue uno de los tres jugadores sustituidos en el descanso antes de remontar el déficit para ganar.

«En la primera mitad debo decir que el West Ham estuvo absolutamente fantástico», dijo Neville. “Dominaron el juego, aunque no dominaron la posesión, dominaron el juego.

«Tuvieron las mejores ocasiones, fueron más físicos y el lateral izquierdo del Chelsea fue eliminado. Alejandro Garnacho es un jugador que a veces divide opiniones.

«Mucha gente se pregunta: ¿es de primera clase o dónde está? ¿Dónde está en el orden jerárquico?

“Lo que fue difícil de ver anoche fue un jugador tan joven que se fue al Chelsea y parecía hecho jirones en términos de confianza en ese lado izquierdo.

‘No me refiero sólo a cuándo [Aaron] Wan-Bissaka siguió huyendo de él y corriendo hacia adelante, pero cuando recibió el balón, su primer toque fue hacia atrás y luego siguió retrocediendo y regalándolo.

«Fue una experiencia incómoda, muy horrible, tanto para Hato como para Garnacho en ese lado izquierdo, y para Badiashiele. Pero una vez que lo cambió, se produjo la transformación completa del juego».

