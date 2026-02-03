Tom Llamas abordará la entrevista de Trump durante el prejuego del Super Bowl

ahora es Tom Llamas‘ se vuelve para probar suerte en un Supertazón tradición: la entrevista previa al partido con el presidente de los Estados Unidos.

Llamas, presentadora de “NBC Nightly News”, se sentará con el presidente Donald Trump para una entrevista exclusiva en la Casa Blanca el miércoles 4 de febrero. Una parte del intercambio se transmitirá en “NBC Nightly News” a las 6:30 pm hora del este de ese día, con una versión extendida transmitida en “Top Story with Tom Llamas”, los programas transmitidos en vivo que se muestran en Noticias NBC Ahora a las 7 pm

Un segmento separado de la entrevista se transmitirá durante el programa previo al juego del Super Bowl de NBC el domingo 8 de febrero.

El manejo que hace NBC del “get” pone de relieve cuánto ha cambiado el negocio de las noticias. En la mayoría de los años, la entrevista previa al juego del Super Bowl recibió el mayor énfasis, con otros segmentos siguiendo otros programas respaldados por el medio de comunicación que consiguió el acceso. Pero en una era en la que las noticias no duran mucho tiempo, NBC News puede sentirse obligada a compartir lo que tiene tan pronto como sea posible.

¿Una razón para el orden diferente en la distribución? La entrevista, que se convirtió en una parte más formal del ritual del Super Bowl durante la administración Obama, ha dejado de ser una garantía en los últimos años. El presidente Trump evitó uno con NBC News en 2018, y el presidente Joe Biden no participó en uno con Fox en 2023 o CBS News en 2024 — en retrospectiva, esa decisión puede haber estado ligada a lo que se percibió como una disminución en su capacidad para hablar en público.

Trump se sentó con Bret Baier de Fox News para un intercambio pregrabado que se transmitió antes de la transmisión por televisión de Fox del Super Bowl LIX en 2025.

Un grupo de periodistas de televisión ha descrito la entrevista del Super Bowl como una de las tareas más difíciles en las noticias televisivas. A lo largo de los años, presentadores notables como Gayle King, Scott Pelley y Matt Lauer Hemos entrevistado al presidente, todos en directo. “Diría que es la entrevista más importante de mi vida”, Bill O’Reilly dijo Variedad en 2017 en las horas previas a su entrevista con Trump antes de la transmisión del Super Bowl LI por Fox. Savannah Guthrie de NBC News entrevistó al presidente Obama en 2015, y le dijo Variedad el proceso fue “realmente complicado.“

Pero lo ha sido menos durante el mandato de Trump. Casi todas las entrevistas de los últimos años han sido grabadas de antemano, lo que brinda a las organizaciones de noticias la oportunidad de editar los comentarios y decidir cuál es la mejor manera de transmitir diferentes programas y diversas plataformas que van desde servicios de transmisión por secuencias hasta programas de televisión tradicionales.