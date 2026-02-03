No satisfecha con solo ser reconocida como su hija biológica, Ressa Rizky pidió conocer a Denada en persona

Jacarta – Polémica por el reconocimiento de los parentescos consanguíneos entre cantantes Denada Y Ressa Rizky Rossano sigue en el punto de mira del público. Después de que Denada reconociera públicamente a Ressa como su hija biológica a través de la carga de un video, la respuesta de Ressa llamó la atención.

Aunque admitió estar agradecida por este reconocimiento, Ressa enfatizó que no quiere que la relación deje de limitarse a declaraciones en el espacio digital. ¡Vamos, desplázate más!

Ressa expresó sus sentimientos encontrados de alivio y esperanza. Reveló que su larga lucha por conseguir reconocimiento finalmente dio sus frutos.

Sin embargo, según él, el reconocimiento público no es suficiente para construir una relación completa como madre e hijo.

«Gracias a Dios, sí. Pero Ressa también quiere conocerte. Definitivamente serás feliz. Pero también es una buena relación», dijo Ressa Rizky Rossano, el martes 3 de febrero de 2026.

Por otro lado, se sabe que Denada realizó una serie de acciones simbólicas para mostrar públicamente su confesión. Además de subir un vídeo aclaratorio, también cambió la apariencia de su perfil personal en las redes sociales.

Denada agregó las iniciales de los nombres de sus hijos como la última forma de reconocimiento que puede ser vista por el público.

Sin embargo, Ressa admitió que no había sentido el impacto real de este paso. Hasta el momento no se ha establecido comunicación personal entre él y Denada. Cuestionado sobre si hubo contacto directo, Ressa enfatizó que aún no se ha abierto comunicación entre ellos.

«Aún no, no hay (comunicación)», dijo.

Además, Ressa también se refirió a las disculpas transmitidas por Denada a través de las redes sociales. Según él, la declaración hecha frente a la cámara aún fue menos conmovedora emocionalmente.

Cree que la sinceridad no sólo se puede medir con las palabras, sino también con las acciones reales.

«Si no lo has conocido, el punto es que aún no te ha tocado el corazón», dijo.

Ressa añadió que la comunicación a través de las pantallas de los teléfonos móviles hace que los mensajes emocionales parezcan incompletos. Sintió que había un espacio que no se había llenado porque no había reuniones directas.

Por ello, reiteró su deseo de encontrarse cara a cara para construir una relación más sana y abierta.

«Sí, nos vemos. Nos vemos», cerró Ressa.