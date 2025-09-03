MDIA registra la ganancia operativa de RP. 60.8 mil millones en el semestre I-2025, el EBITDA alcanzó el 93 por ciento

Yakarta, Viva – PT Capital intermedia TBK (Medios de comunicación) logros positivos incisos, con un aumento Ebitda alcanzó el 92.6 por ciento a RP 85.4 mil millones con un margen de 27.7 por ciento.

«Dos palos Al volar casi tres veces a Rp 60.8 mil millones «, dijo el director del presidente de Viva, Arief Yahya, en una exposición pública en Bakrie Tower, Kuningan, South Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Si bien la pérdida neta confirmó que Arief también se redujo con éxito a Rp 11.4 mil millones, de RP 235.2 mil millones en el mismo período del año pasado.

Public Expose Viva y MDIA Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Arief explicó, ANTV, como la cartera principal de MDIA también mostró un fuerte crecimiento, con un aumento en la proporción de espectadores en horario estelar de los 6 principales TV nacionales (participación de TV) del anterior 9.8 por ciento de TV (compartir televisor 4.8 por ciento).

Mientras tanto, Tvone Sigue siendo consistente como el televisor de noticias número uno en Indonesia, con una audiencia del programa de noticias regular del 5.8 por ciento en enero-julio de 2025.

En la línea digital, TVOnews.com ocupa el sexto editor National News con 473.5 millones de páginas vistas a lo largo de enero-julio de 2025). Mientras que el canal de YouTube TVONE ganó con éxito 15.8 millones de suscriptores, con 1.400 millones de visitas.

Entonces, Viva.co.id También es coherente con un promedio de 95.5 millones de páginas vistas por mes, a través de 30 socios subdominios en varias regiones. Este rendimiento digital es compatible con el sistema de redacción integrada de TVONE, que integra todas las funciones de producción y la distribución de noticias de manera flexible y colaborativa.

ANTV Digital Portfolio también registró un crecimiento, con 489.1 millones de visitas en YouTube 5.1 por ciento interanual) y un rango de redes sociales de 105.4 millones de visitantes únicos.

ARIAD agregado, la gestión de Viva Group es optimista de que la combinación de reestructuración financiera, fortalecimiento del contenido y expansión digital será tres pilares del crecimiento futuro para la empresa.

«Con un sólido fundamental, creemos que esta tendencia positiva continúa en el segundo semestre de 2025. Continuaremos presentando contenido de calidad, fortalecer las plataformas digitales y mantener el liderazgo en la industria de los medios nacionales», dijo.