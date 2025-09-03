No solo se divorció, la esposa de Eza Gionino pidió esto

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. Hogar de actores famosos Eza gionino con su esposa Meiza aulia Coritha, se informa al final de la separación.

Basado en la información oficial del Tribunal Religioso de Cibinong, West Java, Meiza ha presentado una demanda divorciado Contra EZA el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta demanda fue presentada electrónicamente a través del sistema de la corte electrónica por el abogado de Meiza. Las relaciones públicas del Tribunal Religioso de Cibinong, Dadang Karim, confirmaron la demanda.

«Basado en una búsqueda en nuestra solicitud, que hoy es cierto que una demanda de divorcio presentada por Meiza Aulia Coritha con Eza Gionino. Registrado hoy el miércoles 3 de septiembre, registrado en la cancha electrónica de su abogado», dijo Dadang a The Media Crew, miércoles 3 de septiembre de 2025.

De este divorcio, Meiza Aulia no solo quería separarse de Eza Gionino, sino que también pidió la custodia de niños. Meiza como el demandante le pidió al tribunal custodia de menores. Se sabe que la pareja fue bendecida con tres hijos, a saber, Nichole Zalya Gionino (nacido el 25 de junio de 2019), Khan Gionino (nacido el 21 de febrero de 2021) y Akshay Gionino (nacido el 4 de agosto de 2022).

«Si se basa en nuestra solicitud, la demanda es un divorcio, que significa divorcio presentado por la esposa, la acumulación con el dominio del niño. Sí, el Demandante presenta el dominio del niño en este caso Meiza», explicó Dadang.

Eza Gionino y Meiza Aulia Coritha se casaron el 22 de julio de 2018 en el Grand Galaxy Park, Bekasi, West Java. Su matrimonio estaba en el centro de atención porque no recibió la bendición de la madre de Eza, Ruch Gaya. Sin embargo, esta pareja se ve armoniosa durante varios años, a menudo compartiendo momentos de unión con sus hijos en las redes sociales.

Sin embargo, la noticia de esta demanda de divorcio sorprendió al público, considerando que su hogar había sido feliz. El proceso legal de divorcio comenzará con la audiencia inaugural el lunes 22 de septiembre de 2025, como lo reveló Dadang.

«Luego, el presidente del tribunal ha determinado el panel de jueces y el panel de jueces también estableció el día del juicio que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025», agregó.

Según los procedimientos, el tribunal llamará a ambas partes para que asistan a la audiencia. Si ambos están presentes, la primera prueba se centrará en el proceso de mediación.

«El tribunal está obligado a llamar al demandante y al demandado. En la práctica, si el demandante y el demandado están presentes en el juicio, entonces el primer juicio es mediación. Si el demandante está presente, el primer juicio se llevará a cabo una vez más para el demandado», dijo Dadang.

Hasta ahora, tanto EZA como Meiza no han dado una declaración oficial sobre esta demanda por divorcios. El público ahora está esperando más desarrollos del proceso legal que tendrá lugar en el Tribunal Religioso de Cibinong.