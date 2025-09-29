Pruebas de suelo después de la cosecha: lo que te dicen tus campos





La tarea más importante antes de que llegue el invierno es la cosecha, de modo que nada se desperdicia en lo que se reduce a toda una temporada de trabajo. La recolección y preparación de todos los productos para el mercado o el almacenamiento es crucial. Sigue eso con un Prueba de suelo después de la cosechaY estás más preparado para la próxima temporada.

Buscar Pruebas en casa en las tiendas de suministros agrícolas, o comuníquese con su Oficina de extensión local Para pruebas de laboratorio. Recoja suficientes kits para cubrir todos los campos de su granja. Luego envíe su muestra. En unas pocas semanas ha lavado una pieza crucial del próximo año.

El resultado de la prueba es un lenguaje que vale la pena conocer y descifrar. Proporciona información sobre los nutrientes que están presentes en el suelo y un camino hacia adelante. Una vez que sepas Que falta o excedentePuede actuar en consecuencia y luego probar la primavera para ver qué funcionó y qué no.

Información de su prueba

Hay Algunos artículos En los resultados de las pruebas después de la cosecha que parecen extrañas para aquellos que los miran por primera vez. Estos son la velocidad de Esteras orgánicas (aproximadamente)el Capacidad de intercambio de cationes (CEC)» PH del sueloY buffer ph. Todos influyen en la concentración de nutrientes y la capacidad de esos nutrientes para ir al tejido vegetal.

El material orgánico es el porcentaje de contenido orgánico presente. El típico om -bassement es uno a seis por ciento. Mayores cantidades para garantizar un mejor intercambio de nutrientes, porque se correlaciona directamente con la cantidad de microorganismos presentes. Ya no hay suelos bajos que generalmente contienen.

El CEC es la capacidad del suelo para Mantener iones cargados positivamenteO cationes. Estos también refuerzan el intercambio de nutrientes y, a su vez, los mantienen en el suelo. Cuanto mayor sea el CEC, menos nutrientes se extienden y mejor será la estructura en general. CEC se mide en Milliequivalents (MEQ) por cada 100 gramos.

Las dos mediciones de pH son la acidez actual (pH del suelo) y potencial (pH del amortiguador) del suelo. Los suelos que son demasiado ácidos o demasiado alcalinos causan desequilibrios en el contenido de nutrientes y dificultan que las plantas absorban ciertos nutrientes. Un suelo neutral muerto tiene un pH de 7.0. La mayoría de las plantas cultivadas crecen en una serie de 5.0 a 8.0 pH. Quieres que el tuyo esté en algún lugar de ese alcance.

El desglose

Después de haber recibido su prueba después de la cosecha, debe saber qué hacer con la valiosa información incluida en ella. Aunque es posible agregar fácilmente un fertilizante sintético al campo y plantarlo en la primavera, el juego largo es a veces la mejor opción, con Efectos más duraderos. Considere esto antes de cambiar o cubrir sus campos.

Nitrógeno

Las formas vegetales de nitrógeno son nitrato y amonio. El nitrógeno es uno de los nutrientes más difíciles para que el suelo se mantenga. Debido a la tendencia a escapar, una prueba que indica que falta nitrógeno es común. Sin embargo, el nitrógeno generalmente está presente en Agua de agua de lluvia y riego.

Por lo tanto, el nitrógeno sintético de aplicación inmediatamente puede conducir a él superávitLo que lleva a drenar que daños en el vecindario de Waterwegen. Un exceso de nitrógeno Promoviendo el crecimiento de las hojasPero a expensas de la salud de sus plantas, lo que conduce a menos frutas de fruta, crecimiento delgado y mayores incidentes de alimañas.

Si tiene que agregar nitrógeno a sus campos, Cambios simples pretender estiércol bien infectado Y compost Son una excelente manera de comenzar. Alfalfa y comidas de soja o semillas de algodón También son opciones alcanzables. La harina de huesos, la harina de sangre y las telas de pescado seco también agregan nitrógeno. Si desea una solución a largo plazo, plante una cosecha de legumbres o trébol.

Fósforo

En suelos arcillosos, un fósforo es de esperar. A veces, el fósforo ya está presente en los neumáticos donde se aplicó anteriormente, pero la cantidad total por parte puede no ser suficiente. Al igual que el nitrógeno, es fácil ajustar los cambios de fósforo demasiado y contaminar áreas naturales en el vecindario.

Si su prueba de suelo tiene la necesidad de fósforo» Guano Zeevogel» fosfato de rocaY Verdes y Son todas buenas fuentes orgánicas. Para campos que son inadecuados en nitrógeno y fósforo, La harina de hueso lo cubre. Aprobado compost y estiércol También contienen fósforo y son mucho más suaves que una fuente sintética.

Porque el fósforo también existe en el perfil del suelo, Cubierta lavada Esos nutrientes para nutrientes son tu mejor apuesta. Deje estos cultivos para la solución más sostenible debido a finales de la primavera. Que Píjalos y deja caerlos. Cuando llegue el momento de plantar, hasta que justo debajo de la superficie, o permita que se descompongan en la superficie como mantillo.

Potasio, calcio y magnesio

Probablemente faltan estos tres nutrientes y requieren la mayor atención y enmienda a medida que continúan las estaciones. Un exceso de potasio en la alimentación puede ser perjudicial para el ganado, por lo que es importante para discreción. El bajo crecimiento de las plantas de acrobacias de potasio. El equilibrio es la clave.

El calcio generalmente está presente en el suelo, a menos que estén muy agrios. Si ve un pH bajo, es probable que también vea una capa de calcio. En cambio, Altas cantidades de velocidades de calcio de magnesio más bajas. Los suelos que coinciden con este perfil generalmente se centran en Siskiyou -Bergen y partes de Oregon.

La solución general para todo esto es aumentar la cantidad a través de compostes de corte bien Y estiércol. Sin embargo, si las tasas de OM ya son altas, use una enmienda o cobertura diferente. Cal es un buen aditivo para regular los fondos de alta magia o serpentina. No olvide consultar su oficina de expansión para hacer cualquier pregunta sobre los mejores aditivos para su país.

Micronutrientes y minerales traza

Cuando se trata de esos elementos menores y traza, cada uno requiere su propia solución basada en los resultados de su prueba de suelo después de la cosecha. Tener algunas soluciones cruceHaciendo que sea más fácil cambiar los suelos y fortalecer varios al mismo tiempo.

Los compost y el estiércol suelen ser ricos en minerales y micronutrientes traza, especialmente con una gran diversidad de Materiales disolados. Dado que las causas de las deficiencias y excesos son tan variadas, use su prueba para determinar la mejor manera de actuar. Consulte su oficina de expansión local para obtener más información sobre los cambios correctos para las necesidades de su granja.

Full_link Cómo acelerar su compost: 5 Recomendaciones Obtener una cantidad saludable de compost para propagarse en sus cultivos para la temporada les da el impulso que necesitan para comenzar realmente. Aprenda estas cinco formas de acelerar el proceso de compostaje y tendrá en ningún momento de humus oportuno.

Las pruebas posteriores al fondo después de la cosecha: lo que sus campos dicen que apareció por primera vez en el agricultor moderno.





Fuente