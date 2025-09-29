Gran incendio en Taman Sari West Yakarta para 6 residentes heridos, la causa …

Yakarta, Viva – más habitante Según se informa, sufrió lesiones profundas fuego Genial que llegó a un asentamiento sólido en Jalan Tangi Gang Langgar, Tangki Village, Kecamatan Sari taman, West YakartaDomingo 28 de septiembre de 2025.

«6 residentes sufrieron heridas leves», dijo el jefe del Centro de Datos e Información (Kapusdatin) de DKI Yakarta BPBD Mohamad Yohan, lunes 29 de septiembre de 2025.

Las víctimas heridas fueron Amin (17), Ninis (41), Lilis (45), Reza (19), Adi (18) y Aldi (28). El incendio supuestamente fue desencadenado Cortocircuito eléctrico. Este incendio obligó a cientos de cabezas familiares a evacuar después de que sus hogares fueron incendiados.

Según su informe, el incendio comenzó a ocurrir alrededor de las 10:00 WIB y solo se extinguió por completo a 22.50 WIB después de desplegar 24 unidades Damkar. El proceso de enfriamiento dura hasta la noche.

«Los objetos se vieron afectados en dos RWS, a saber, RW 005 y RW 006. En total había 321 cabezas familiares o 1.268 personas afectadas», dijo.

Mientras tanto, cientos de residentes tuvieron que evacuar a varios puntos, incluida la mezquita al-Muhajirin que acomodaba a 49 personas, la oficina de Tangi Village hasta 176 personas, así como tiendas de emergencia en Jalan Ibrahim, que todavía estaba en el proceso de recolección de datos.

BPBD estima que la pérdida debido a este incendio alcanza RP28.3 mil millones. Varias instalaciones públicas están dañadas, y las necesidades urgentes de los refugiados actualmente incluyen ropa, artículos de tocador, medicamentos, baños, a instalaciones eléctricas de emergencia.

El gobierno local junto con los oficiales de BPBD, PMI, Social Service, PLN y TNI-Polri han establecido una serie de carpas de emergencia y asistencia distribuida en forma de 200 cajas de agua mineral, 200 paquetes de necesidades diarias y 200 paquetes de equipos para niños.

«Se aconseja a los residentes que informen de inmediato si necesitan asistencia adicional. Todas las partes ahora se están centrando en la recuperación posterior al incendio», dijo.

Anteriormente informó, un gran incendio golpeó un asentamiento densamente poblado en Jalan Gang Langgar 1 RT 04 RW 06, Tangki Village, Taman Sari District, West Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025, Siang.

Syarif dijo que el jefe de la sección de operaciones de West Jakarta Fire and Rescue (Gulkarmat) dijo que se informó que el incendio ocurrió a las 10:00 de la mañana y el proceso de apagón duró hasta el domingo por la tarde.

«El apagón comenzó alrededor de las 10:10 WIB y se podía localizar a las 11:00 WIB. Pero hubo un salto de incendio, hasta que el fuego se propagó a otro RW, otro RT», dijo Syarif.