Hoy BBM Shell Super está disponible en 13 estaciones de servicio

Yakarta, Viva – Basado en la información oficial el lunes 29 de septiembre de 2025, tipo combustible Caparazón Super está disponible en 13 estaciones de gasolla en varias regiones de Indonesia. Esta información se actualiza todos los días y puede cambiar en cualquier momento según las condiciones de campo.

A juzgar por Viva Automotive en su página oficial, para el área de Shell de Yakarta Spbu que proporciona Shell Super en North Yakarta. La ubicación es la estación de servicio Semper-1 Shell.

Para la región de Banten, hay dos estaciones de gasolina que se venden Bbm este tipo. A saber, Shell Ahmad Yani en Cilegon y Shell Serang Barat-1 en Serang.

Mientras tanto, en West Java, la disponibilidad de Shell Super solo existe en la ciudad de Cirebon. SPBU que sirve es Shell Citraland y Shell Kesambi-1.

En Java Oriental, la disponibilidad de Super Shell es más que otras regiones. En total hay siete estaciones de servicio que operan en varias ciudades.

En Malang, las personas pueden encontrar a Shell Super en tres puntos, a saber, Shell Kawi-1, Shell Lawang-1 y Shell Soekarno Hatta-1. Con esto, Malang se convirtió en la ciudad con la mayoría de las estaciones de gas súper gas hoy en la actualidad.

Además de Malang, varias otras ciudades también proporcionan este combustible. En Blitar hay Shell M. Hatta-1, en Jombang hay Shell Tenderan Jombang-1, y en Kediri hay Shell Pare Kdr-1.

Pasuruan también se incluye en la lista con la estación de servicio Shell Dr. Sutomo-1. Mientras que en Tuban, disponible en la estación de servicio Shell H. Wuruk-1.

Con un total de 13 estaciones de servicio extendidas por Yakarta, Banten, West Java y East Java, las personas tienen un acceso más fácil a superhanzos. Sin embargo, Shell enfatizó que la disponibilidad de combustible puede cambiar todos los días.