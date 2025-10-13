Nuestras calabazas favoritas para cultivar en la granja

Otoño y calabazas son sinónimos, pero no siempre fue así. La tradición de las calabazas comenzó en Irlanda y Escocia con los nabos. En ese momento no había calabazas en la zona y estos tubérculos o patatas estaban listos. imitar a tacaño jack.

Durante la hambruna de la papa, un gran número de irlandeses y escoceses emigraron a América del Norte, donde se originaban las calabazas. Sin embargo, esta no es la única razón para cultivar calabazas. La mayoría son comestiblefinalmente. Algunas de las variedades más interesantes con el aspecto más extraño contienen el mayor sabor.

La calabaza no es sólo para Halloween. A lo largo de su cultivo, las calabazas se han mejorado por varios rasgos deseables, ya sean sus propiedades compañero, forma, comestibilidado incluso textura de la piel. Cualquiera sea la razón, realmente hay algunos grandes cultivares en el mercado. Estos son algunos de nuestros favoritos.

Calabazas de temporada corta

Si todavía te quedan tres meses de clima templado por delante, aún puedes hacerlo cultiva algunas de estas calabazas. Si se dirige a días helados, guárdelos en su bolsillo trasero para la siembra del próximo verano.

ala de murciélago

Esta pequeña calabaza avergüenza a otras plantas ornamentales gran piel de dos tonos – pero la probabilidad de que resulte así varía. Idealmente, las calabazas ‘Batwing’ son pequeñas, redondas y tienen una base de color verde oscuro (casi negro) que se estrecha hacia arriba hasta convertirse en el característico naranja.

Cada fruta pesa alrededor de una libra y se forma completamente. dentro de 80 días. Utilice estas pequeñas calabazas para decorar el puesto de su granja o para animar a los clientes a hacer lo mismo.

casperita

Si quieres calabazas blancas pequeñas, ‘Casperita’ es tu variedad. Listo en 75 a 80 díasEstas calabazas decorativas son una excelente decoración para la puerta de entrada o para divertidos proyectos de otoño con niños. Al igual que los frutos, las enredaderas son compactas y no superan los 2,5 metros.

Si su granja ha tenido problemas con el oídio y el virus del mosaico de la sandía, ¡no se rinda todavía! Ella puede manejar fácilmente esta variedad. Estas calabazas son pequeñas, pero eso es lo que son. comestiblelo que los convierte en una buena opción para el mercado de otoño, especialmente en la categoría de especialidad.

Pik-A-Pie

Si es un productor tradicional al que le gusta llevar pasteles a las reuniones familiares o al mercado de agricultores, ‘Pik-a-Pie’ es la calabaza para usted. En solo 85 días, estas enredaderas de 10 pies de altura producen calabazas naranjas, redondas y perfectas lleno de carne dulceperfecto para asar y hacer puré.

Cada calabaza ‘Pik-a-Pie’ mide aproximadamente cinco a seis libras. Si aún no has tenido el privilegio de disfrutar de un pastel de calabaza elaborado con calabaza real, este es el camino a seguir.

oro macizo

En cuanto a ‘Solid Gold’, es una calabaza redonda muy tradicional con la clásica piel de naranja. Como Jarrahdale, se necesitan aprox. 100 días para madurar. Este híbrido, creado por Rupp Seeds, alcanza un peso de 18 a 25 libras.

Su forma estándar y sus costillas poco profundas lo completan. perfecto para tallar. Aunque tarda un poco más que otras variedades de maduración rápida, es una buena candidata para la interplantación.

Calabazas de tallo largo

Estas calabazas son mejor plantado en veranoFaltan al menos cuatro meses para la primera helada. La mayoría son del tamaño estándar, a partir de diez libras. Algunos son mucho más grandes que eso. La mayoría de los agricultores pueden incluirlos en su lista para el próximo año, pero los productores de climas templados pueden cultivarlos ahora.

Jarrahdale

Como calabaza no tradicional, ‘Jarrahdale’ es una maravilla. Originario de Australia, su piel azul Y costillas profundas son los que hacen que esto sea una preferencia para muchas granjas. Las calabazas de 6 a 12 onzas que crecen en las enredaderas de 3 a 4 pies de altura están listas. dentro de 100 díasque se encuentra en el extremo más largo del espectro de madurez.

Pero esta es una de esas calabazas hermosas que también saben deliciosas. Son la pulpa es dulce y a nueze inalámbrico. Si se cura adecuadamente, se puede almacenar hasta por un año. Esto la convierte en una excelente opción para los productores que desean disfrutar de sus calabazas hasta bien entrada la primavera y el verano.

Jack-o’-Lantern

Esto es LA calabaza tallada estándar. Cualquiera de las calabazas de 10 a 20 libras que provienen de esta enredadera de rápido crecimiento también es buena para comer. Retire las semillas, ase la pulpa y hornee muffins, galletas, pasteles y más. También es una buena opción para envase.

Puedes cosecharlos dentro. unos 100 díasy hasta 120. Las calabazas más pequeñas maduran después de 90 días.

Galeux d’Eysines

Las calabazas raras son algunas de las mejores que existen. ‘Galeux d’Eysines’ es uno de esos extranjero, cosa verrugosa. La textura de su piel proviene de una concentración de azúcares que cristalizan justo debajo de la superficie. La piel de color melocotón es muy interesante, especialmente en comparación con otras calabazas normales.

Las vides de 3 a 5 metros de altura producen su fruto único. dentro de 90 a 100 días. Puedes simplemente disfrutar del aspecto interesante que ofrecen o hacer lo que hicieron los productores franceses: ¡comértelos!

Cenicienta

¡Esta es la calabaza de los cuentos de hadas! De forma plana y redonda y con nervaduras profundas, esta calabaza se parece a la Carroza de calabaza del hada madrina. Es un cruce entre una calabaza decorativa y comestible. Muchos optan por enlatar esta calabaza por su sabor, que es bastante dulce.

Los frutos crecen entre 15 y 20 libras cada uno, pero sus enredaderas permanecen compactas en comparación con los 10 pies. Disfruta esto dentro de 110 días.

Calabazas Gigantes

Si eres un verdulero gigante y quiere ganar un partidoestos dos son para ti. Ambas tienen sus ventajas, pero conviene plantarlas lo antes posible en verano. cultivar calabazas enormes.

gigante atlántico

Halloween está lleno de monstruos y esta calabaza no es una excepción. Algunos de los gigantes atlánticos más famosos han crecido en toneladas, ¡así es! Más de 2000 libras. Naturalmente, estas enredaderas necesitan mucho espacio para crecer hasta alcanzar una longitud de 15 a 20 pies. Las calabazas también necesitan mucha vigilancia a medida que envejecen.

La fruta en sí se parece a una calabaza normal, con su característica piel de naranja. Y no es necesario que la cultives para el concurso de calabazas si prefieres comértela. es uno buena calabaza para pasteles y sopas en.

gran máximo

Si te gusta ‘Atlantic Giant’, ‘Big Max’ es casi un análogo, con su cara monstruosa. puedes esperar 100 libras o más de las vides al cabo de unos 120 días. Introducida en 1964, ‘Max’ es una calabaza de aspecto estándar y cuerpo grande. Es excelente para enlatar, comer o incluso cortar.