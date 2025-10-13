Las inundaciones afectaron a 15 subdistritos de Cilacap y 307 residentes fueron evacuados

CilacapVIVA – Inundación Inundó 15 subdistritos en el área urbana de Cilacap debido a las fuertes lluvias acompañadas de la ruptura del terraplén del río Yasa el domingo 12 de octubre de 2025 por la noche.

Lea también: Tres estudiantes fueron evacuados de forma segura de las ruinas del edificio de la sala de oración del internado islámico Al Khonzy.



Basado en datos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) Cilacap Regency, Java Central, lunes 13 de octubre de 2025, hasta 307 residentes fueron desplazados después de inundaciones generalizadas en 15 subdistritos.

El jefe de la División de Emergencia y Logística de BPBD Cilacap Regency, Budi Setyawan en Cilacap, dijo el lunes que los evacuados procedían de los distritos de Cilacap Sur, Cilacap Central y Cilacap Norte que se vieron afectados por inundaciones con niveles de agua de entre 20 y 50 centímetros.

Lea también: La tormenta tropical Bualoi azota Filipinas: 26 muertos y 14 desaparecidos



«Los residentes desplazados están repartidos en cuatro lugares, a saber, la Mezquita Al-Mubarok, la Mezquita Al-Manar, la Mezquita Abu Bakar Sidiq y la Sala RT Semangka Jaya. La mayoría de ellos son mujeres, niños y niños pequeños», dijo.

Según Budi, las inundaciones que inundaron 15 subdistritos en tres subdistritos comenzaron a ocurrir el domingo por la noche, a las 21.00 horas, después de que fuertes lluvias azotaran el área urbana de Cilacap.

Lea también: BPBD: Aumentan a 64 viviendas dañadas por sismo en Situbondo



Además de ser provocada por las fuertes lluvias, dijo, la inundación también fue causada por el desbordamiento del río y el colapso del terraplén del río Kali Yasa de 25 metros con una altura de 2 metros en la aldea de Tegalkamulyan, distrito de Cilacap Sur.

La inundación afectó a 65.094 casas e interrumpió las actividades de los residentes en varias escuelas y lugares de culto.

Sin embargo, hasta el lunes por la mañana no había informes de víctimas mortales o heridos debido al desastre de las inundaciones.

Dijo que BPBD junto con TNI/Polri, Basarnas y el Servicio Social de la Regencia de Cilacap para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección Infantil (Dinsos PP y PA) habían instalado una cocina pública en el Servicio Social de la Regencia de Cilacap y la Casa de Refugio de PA para satisfacer las necesidades logísticas de los refugiados.

«Aún se están llevando a cabo esfuerzos de respuesta de emergencia. Las necesidades urgentes actuales incluyen kits familiares, logística de alimentos, equipo de limpieza y equipo pesado para reparar terraplenes», dijo.

Mientras tanto, el equipo conjunto sigue monitoreando y recopilando datos en el campo porque recuerdan que todavía hay posibilidades de que llueva.

«Instamos al público a permanecer alerta ante inundaciones posteriores e informar inmediatamente al puesto de alerta si hay un aumento en la descarga de agua en sus respectivas áreas», dijo Budi.