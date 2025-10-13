ITV Studios firma un acuerdo con Karsten Bartholin y Kenneth Kristensen de los países nórdicos

Grupo independiente mundial Estudios ITV ha firmado un importante acuerdo general con los experimentados creadores de reality shows Karsten Bartholin y Kenneth Kristensen y su nuevo grupo Banjo Formats para producir «formatos de reality amplios, ruidosos y comercialmente sólidos con atractivo global».

El acuerdo fue anunciado el 13 de octubre el día de la reapertura del mipcom mercado de contenidos en Cannes.

Tanto Kristensen como Bartholin cuentan con una larga experiencia en la entrega de marcas de formatos emblemáticas como antiguos jefes del brazo de contenido sin guión de Viaplay Group durante un período de 10 años. Kristensen se desempeñó como vicepresidente senior de contenido sin guión y Bartholin como jefe de grupo de formatos y desarrollo. Los formatos Tentpole encargados bajo su dirección incluyeron el fenómeno de citas emblemático de ITV Studios, “Love Island”, así como otras marcas globales “Survivor”, “MasterChef” y “Paradise Hotel”, entre otras. El dúo también supervisó el lanzamiento del formato original “Buying Blind”.

Como cocreador y copropietario anterior de Babyfoot, el producto ganador del triple Rose d’Or, Bartholin también presentó el exitoso formato «I Survived a Japanese Game Show», que se emitió durante dos temporadas en ABC en EE. UU. y otras plataformas europeas, así como «Gay Army» para Escandinavia y «Bingo Banko» para Dinamarca y Alemania.

Mientras tanto, Kristensen es famoso por contribuir al lanzamiento de MTV en los países nórdicos bajo su contrato de 10 años con Viacom, Norte de Europa, como vicepresidente de contenido y programación, comedia y MTV, donde supervisó el encargo y la estrategia de contenido.

Mike Beale, director general de Global Creative Network en ITV Studios, dijo: «El nuevo acuerdo verá a Karsten y Kenneth utilizando su increíble experiencia encargando y desarrollando programas de todo el mundo, para impulsar nuestra lista de formatos internacionales y crear conceptos nuevos y diversos que resonarán a nivel mundial. Sus grandes ideas y su capacidad para presentar presentaciones en todos los territorios respaldarán en gran medida nuestra búsqueda de nuevas IP».

«Estamos encantados de trabajar con los equipos de producción y distribución de ITV Studios para dar vida a nuevos formatos e IP», agregaron Kristensen y Bartholin. «Confiamos en que nuestro enfoque, basado en nuestra experiencia en ambos lados de la mesa: puesta en marcha y desarrollo, traerá mucho éxito a ambas empresas».