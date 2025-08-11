Cómo acelerar su compost: 5 Recomendaciones

Si acaba de comenzar a compostarse, es posible que se pregunte Cómo acelerar el compost Por lo tanto, es completamente disuelto y utilizable. ¡No es difícil de hacer! Siempre que tenga el equilibrio verde adecuado para Browns, puede haber completado el compost en solo cuatro semanas.

El compostaje es una excelente manera de reducir los desechos en su granja. Limita la cantidad de desechos que van al vertedero, lo que reduce las emisiones de metano. Debido a los nutrientes llenos de nutrientes, es una manera perfecta de fertilizar muchos cultivos. Él mejora la estructura del suelo En el proceso y Ayuda a mantener el agua de su suelo.

Puede lanzar la mayoría de los productos de desecho orgánicos en su montón de compost. El estiércol animal, el pozo, los restos de la planta, los restos de la cocina y el mantillo y el suelo restantes se aplican. Para esta lista de recomendaciones es mejor Evite agregar carne o productos lácteos. Mantenga material vegetal enfermo y malezas invasivas en los desechos para todos los sistemas de compostaje.

Gire regularmente

Una de las mejores y más fáciles de Mantenga su pole de compost aeróbico, O lleno de oxígeno que acelera el proceso de descomposición es fácil de girar regularmente. Correr regularmente aumenta el oxígeno y la temperatura de la pila. Las pilas de heter desglosan los materiales más rápido que los más fríos.

Aunque es completamente posible haber completado el compost en una pila de frío, esta no es la mejor manera de hacerlo rápidamente. Así que considere el tamaño de su pila como usted Desarrollar una empresa de giro. Una regla general es que las pilas deben jugarse cada tres o cuatro días.

Otro aspecto a considerar es la temperatura. Si la temperatura del polo cae por debajo de 104 ° F (40 ° C), es hora de girar. Puedes uno Compost -termómetro Para ayudarte aquí. O puede acelerar las cosas corriendo regularmente. Tome un Broadfork, gire su contenedor o simplemente use una pala. Traiga el centro de la pila y el exterior de la pila adentro.

Condujo

El trato es una excelente manera de mantener su pila auricular. Pero hay otras formas de lograr la aireación que a menudo ocurren cuando configura su pila o contenedor. Una forma de hacer esto es hasta Muñeca una tubería de PVC en el medio de la pila Perforado sobre la longitud con agujeros. Esto agrega oxígeno a la pila mientras se disecciona.

Si tienes uno Sistema de compost de la bahíaDeje algo de espacio entre los listones para promover la aireación pasiva. Estas aberturas también permiten a los insectos que consume el asunto en la pila y ofrece aún más descomposición. Lo mismo se aplica a Gusanos y larvas.

Todos los contenedores que usas deben tener agujeros para dejar pasar el aire. Sin flujo de aire obligas a la pila en uno Anaeróbico. Esto conduce a malos aromas y un grado de descomposición mucho más lento (en absoluto). Así que asegúrese de que el oxígeno venga en sistemas de contenedor cerrados.

Agua

El contenido de humedad correcto ayuda a importar descomponerY es absolutamente esencial para acelerar el compost a un tamaño más útil. Mientras giras tu pila, mantén la serpiente a mano. Si nota áreas secas, rocíalas con agua.

Mientras agrega sus capas de verde y marrón, agua. La humedad acelerará la descomposición ofreciendo movilidad a los detritores en el interior. Estos organismos, tanto de tamaño insecto como aún más pequeños, son Responsable de consumir el caso en su pila Y asegúrese de que los nutrientes se muevan.

No agregues Demasiada agua, O busque su pila en un área con agua estancada. Demasiado de lo bueno ralentizará el proceso de descomposición. Manténgalo en un área que termine libremente y riegue regularmente para mantener los microbios en movimiento.

Aditivos

¿Alguna vez has oído que puedes acelerar el compost agregando materiales específicos a tu pila o contenedor? Césped» para hojearY inoculantes son solo algunos aditivos que comienzan una pila de compost semi-dormida. Restos de cocina También puede causar una composición más activa.

Es importante mantener el equilibrio correcto al agregarlo, sin embargo, El equilibrio es la clave. Al igual que demasiada agua, la pila puede arruinarse, por lo que se puede competir con demasiada materia verde o inoculante. Recuerda si agrega verde Una proporción de tres contra uno de los marrones a los verdes Protege ese equilibrio.

Lo más probable es que, si se trata de compost lento, es posible que no tenga el equilibrio adecuado para comenzar. Al agregar algunos greens, llegas allí. Con respecto a los inoculantes, busque uno que se adapte a su perfil de nutrientes requerido y siga las instrucciones en la botella.

Asegúrese de que sea del tamaño correcto

Si tu pila de compost es en excesoNo se romperá. Si es demasiadoSerá difícil de manejar. En lugar de apilar todo en un solo lugar, mantienes pilas o contenedores al menos (y no mucho más que) un metro cúbico (3x3x3 pies).

Construir bahías para 5x5x5 piesEntonces encajan en un jardín cúbico en cada uno de ellos. Múltiples bahías ofrecen espacio en múltiples publicaciones. Afortunadamente, la mayoría de los contenedores realizados de antemano, o incluso las latas de desechos que se han reutilizado para el compostaje son todo el tamaño correcto. Mantenga su pila del tamaño correcto, Y aceleras el compost en poco tiempo.