El presidente Perú invita a los empresarios indonesios a invertir en el sector energético a la infraestructura

Yakarta, Viva – Presidente Perú, En biguarteInvitar a los empresarios, especialmente en Kadin Indonesia, a expandir su inversión en varios sectores estratégicos ofrecidos por el gobierno de Perú. Varios sectores estratégicos en Perú que abren grandes oportunidades inversión por ejemplo como en el sector infraestructura, energía Renovable, a la seguridad alimentaria.

La presidenta Dina Tarife, Indonesia y Perú en realidad tienen muchas similitudes como países en desarrollo, que están abiertos al libre comercio y la inversión extranjera y comparten los valores de la democracia, el estado de derecho y el multilateralismo.

«Perú ofrece varios beneficios para los inversores extranjeros, incluida la protección contra la inconsistencia, la nacionalización y otros riesgos no comerciales a través del acceso a acuerdos multilaterales y bilaterales», dijo el presidente Dina del Kadin Indonesia Menara, el área de Kuningan, sur de Jakarta, lunes 11 de agosto, 2025.



Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlicia Boluarte Zegararra

También reveló sobre el potencial del sector agrícola y alimentario de Perú, que había colocado al país en los 10 mejores exportadores agrícolas mundiales. Donde uno de sus productos insignia es Blueberry, que ahora puede ingresar al mercado indonesio gracias al Acuerdo de Protocolo de Salud.

Además de la agricultura, continuó Dina, el sector de la infraestructura también es uno de los principales focos de inversión en Perú. Dijo que Perú tiene una brecha de infraestructura de alrededor de US $ 100 mil millones, y abre oportunidades de inversión extranjera en proyectos como puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles.

Varios proyectos estratégicos ofrecidos, por ejemplo, como la terminal internacional de Cimbote, el puerto de Pucallpa, el puerto de Saramilisa e Iquitos, así como las líneas ferroviarias de ICA y Five Barranca.

«En mi gobierno, creemos que la construcción de un país se construye a través de la inversión, la apertura comercial, la tecnología, la cooperación y las perspectivas futuras», dijo.

Mientras que en el sector energético, Perú está dirigido a la transición a fuentes de energía renovables. En el sector industrial, el gobierno de Perú ahora está alentando el desarrollo de los centros de logística industrial y tecnológica en la costa central, que está integrada con puertos, aeropuertos, propiedades industriales y zonas económicas especiales.

También invité a Indonesia a convertirse en socio para reducir esta brecha a través de la participación en la cartera de nuestro proyecto de infraestructura. La participación de capital extranjero se ha alentado activamente en proyectos estratégicos, especialmente en los sectores de puerto, aeropuerto y carretera.



Presidenta Perú, Dina Boluarte en MKI Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Algunos de los principales proyectos que se han promovido incluyen la terminal internacional Chimbote, el terminal del puerto de Pucallpa y la nueva terminal e Iquitos de Saramita», dijo.

Para obtener información, el gobierno de Perú también ofrece 7 proyectos ferroviarios cuyas necesidades de valor de inversión alcanzaron los US $ 43 mil millones. Por ejemplo, para el ferrocarril de la ICA y la línea de tren de cinco barras. Luego también hay un proyecto de riego con un valor de inversión de alrededor de US $ 24.06 mil millones para el período 2025-2026, cuyo objetivo es expandir las tierras agrícolas y las exportaciones de sectores agrícola.