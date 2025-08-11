Nirmala Sitharaman presenta una factura de impuesto sobre la renta modificada en Lok Sabha







Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman El lunes introdujo la factura de impuesto sobre la renta modificada en el Lok Sabha después de incluir «casi todas las recomendaciones del comité selecto».

Presentando el proyecto de ley de impuesto sobre la renta (No.2), 2025, Sitharaman dijo que el proyecto de ley busca consolidar y enmendar la ley relacionada con el impuesto sobre la renta y reemplazará la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1961.

«Casi todas las recomendaciones del comité selecto han sido aceptadas por el gobierno. Además, se han recibido sugerencias de las partes interesadas sobre los cambios que transmitirían el significado legal propuesto con mayor precisión», dijo la declaración de objetos y razones del proyecto de ley.

El comité selecto, presidido por Panda baijayantHabía sugerido una gran cantidad de cambios en la factura de impuesto sobre la renta, 2025, que se introdujo en el Lok Sabha el 13 de febrero.

«Existen correcciones en la naturaleza de la redacción, la alineación de frases, cambios consecuentes y referencias cruzadas. Por lo tanto, el gobierno ha tomado una decisión de retirar el proyecto de ley de impuestos sobre el ingreso, 2025 según lo informado por el comité selecto. En consecuencia, el proyecto de ley de impuesto sobre la renta (No. 2), 2025 se ha preparado para reemplazar la Ley de impuestos de ingresos, 1961», dijo la declaración.

