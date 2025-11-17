Comenzando con el pastoreo regenerativo: 5 recomendaciones

El pastoreo regenerativo no es una práctica nueva, pero para muchos ganaderos a gran escala está acostumbrado al modelo industrial tradicional. Pero la importancia de practicando pastoreo regenerativo nunca ha sido tan alto. Si se toman constantemente algunos pasos en la dirección correcta, es posible llevar un rancho a un estado más restaurador.

Términos como agroforestería, agroforestería y ganadería restaurativa pueden parecer intimidantes, pero se han practicado durante siglos. Porque los precios de los piensos y la ganadería en general son cada vez más caros mas carola introducción de algunas técnicas regenerativas mejorará cualquier pasto.

Si no está convencido de una conversión completa, pruebe primero con un modelo rotacional y luego reconsidere incluyendo comida nativa. No se trata de arruinarse o arruinarse la espalda con grandes cambios. Implica medidas persistentes y consistentes que mejoran sus operaciones comerciales y, por lo tanto, la salud de su ganado.

Empezar poco a poco

Comience con una parte de su rancho, en lugar de hacerlo con todo. Mientras puedas rotar tu ganado al menos cuatro áreas de pastoTienes una base excelente para un modelo de pastoreo regenerativo. El objetivo es facilitar el trabajo en el campo, para que tengas que trabajar menos y tu ganado esté más sano.

La regla general para el ganado es tener al menos una hectárea destinada a cada vaca en tu tierra. Si desea realizar una conversión rápida, vender parte de su ganado puede ser una buena opción. En última instancia, esta es tu decisión. Todavía se pueden acomodar algunas cabras u ovejas por hectárea, y aproximadamente la misma cantidad de llamas.

Póngase en contacto con su sucursal local de NRCS determinar el mejor tamaño. Luego comience a formular un plan. Asegúrese de ser lo más detallado posible para que sea más fácil lidiar con cambios y desarrollos inesperados.

Utilice una encuesta

Si aún no tiene un estudio de su terreno, vale la pena realizarlo antes de comenzar a planificar su rutina de pastoreo regenerativo. Cada estado tiene su propios requisitos para una investigación y sus propios honorarios. Una vez que hayas organizado y obtenido la encuesta, tendrás una buena idea de dónde están las fronteras de tu país.

Utilice la encuesta para averiguar dónde pueden ir los pastos. Bloquee todo el espacio y calcular el numero de hectareas. Mantén esto en tu bolsillo trasero mientras continúas planificando.

dividir el área

Una vez que sepa cuánto espacio puede dedicar a un método rotacional, tendrá la base para su pastoreo regenerativo. dividir el área múltiplos de cuatrosiendo cuatro el menor número absoluto de secciones. Si necesita dividir sus bandadas para acomodar varias secciones de 4, ¡está bien!

Recuerde pensar en las características más amplias de su terreno al considerar dónde corren los límites de cada pasto. Es importante tener en cuenta las grandes masas de agua, rocas y pendientes pronunciadas. Decidir si usar o no físicamente o vallado virtual.

Conoce tus plantas

El pastoreo verdaderamente regenerativo se basa en plantas nativas el menor impacto negativo en el ecosistema local. Si no sabe qué pastos son seguros para el ganado y no sabe cuál es regional, comuníquese con una Sociedad de Plantas Nativas local. Su oficina de extensión local también puede ayudarle.

Buscar pastos perennes Y hierbas que no daña el sistema digestivo de tus animales. Las plantas perennes también proporcionan el mejor forraje cuando regresan después de haber tenido tiempo para recuperarse del pastoreo. Una amplia gama de plantas proporciona la mayor nutrición y el mejor servicio a las áreas naturales locales. Los silvopastos deben tener árboles nativos para obtener mejor sombra y beneficio local.

Después de iniciar la rotación, también querrás ser consciente de ello. ¿Qué plantas es probable que crezcan en su tierra? y no son seguros. Estos deben eliminarse inmediatamente tan pronto como se descubran para proteger a su rebaño. Otra consideración a este respecto es cómo lo harás. controlar especies invasoras.

Prepara la rutina

Antes de poner en marcha toda la operación de pastoreo regenerativo, instala tu valla, siembra tus pastosY divide tus rebaños. Crea un plan de rotación para que puedas alternar entre pastoreo y descanso a lo largo de las estaciones.

Si es necesario controlar especies invasorasComuníquese con su capítulo local de NRCS para programar quemas controladas, si eso tiene sentido para la región en la que cría ganado. Los ranchos en las Grandes Llanuras tienen ecosistemas que evolucionaron naturalmente a través del fuego, y asegurarse de que haya poco combustible durante la temporada de incendios forestales lo protege a usted y a sus rebaños.

Si está utilizando un modelo de silvopasto, plante sus árboles y protéjalos de sus rebaños y la vida silvestre. Coloque jaulas alrededor de árboles jóvenes. para evitar daños. Para todos los trabajos, elaborar un calendario de siembra y, si es necesario, también de corte.

Si estás en una zona con mucho venado cola blancaLuego considere arrendar parte del terreno para cazar si su superficie lo permite. Asegúrese de que su contrato de alquiler cumpla con las regulaciones locales y siga las políticas establecidas por el departamento de Parques y Vida Silvestre de su estado.

Una vez que comience con un modelo de restauración y rotación, encontrará que no tiene que hacer tanto trabajo. El ganado no necesita tanta atención médica y su perfil nutricional mejorará siempre que usted haga lo necesario para mantenerlo alimentado.