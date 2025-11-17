Lo digital y lo inclusivo se convertirán en la estrategia de seguros de la Sharia en 2025

Jacarta – Desarrollo de la industria de seguros. siaria a lo largo de 2025 muestra la necesidad de un enfoque más adaptativo, tanto en innovación servicios, uso de tecnología y fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos. La creciente necesidad de protección para las familias indonesias crea compañía El seguro Sharia debe proporcionar servicios que sean más relevantes, asequibles y fácilmente accesibles.

Lea también: ¡Los empleados se preparan! Una encuesta dice que la IA cambiará el 89 por ciento de los empleos en 2026



Los actores de la industria han adoptado varias estrategias para ampliar su alcance y mejorar la calidad del servicio en medio de una intensa competencia en el mercado.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) transmitió una serie de pasos estratégicos que se implementarán a lo largo de 2025. La compañía enfatiza la importancia de la innovación basada en las necesidades de los participantes, fortaleciendo los canales de distribución y desarrollando un entorno de trabajo más inclusivo y adaptable como base operativa.

Lea también: ¡Gracias a la Innovación y al Compromiso! Esta empresa está en el centro de atención



Vivin Arbianti Gautama, directora de marketing de clientes de Prudential Syariah, explicó el compromiso de la empresa con la innovación de servicios. «Nuestro objetivo es garantizar que cada innovación nazca de las necesidades de los participantes, esté respaldada por la tecnología adecuada y pueda accederse más ampliamente a través de asociaciones sólidas», dijo en un comunicado de prensa el lunes 17 de noviembre de 2025.

La compañía explicó una serie de innovaciones de productos, incluidos PRUCritical Amanah y PRUHeritage Syariah, que se centran en la protección de la vida, así como PRUWell Medical Syariah, que aplica el concepto de precio justo.

Lea también: Para estimular la innovación y la tecnología en la construcción, Brantas Abipraya organiza el ‘Abipraya Innofest 2025’



Aparte de eso, PRUSehat Syariah está dirigido a jóvenes como los Millennials y la Generación Z, que necesitan protección de la salud con contribuciones más asequibles.

Desde el punto de vista de la distribución, Prudential Syariah afirmó que la empresa cuenta con el respaldo de más de 80.000 agencias asociadas comerciales o comercializadores repartidos por toda Indonesia. Estos especialistas en marketing están equipados con el enfoque Sharia Way of Selling, que enfatiza la comprensión de los principios de la Sharia y la integridad al brindar soluciones de protección que se adapten a las necesidades de los participantes.

La asociación de la empresa también se ha ampliado a través de canales de bancaseguros con Bank Syariah Indonesia (BSI), con potencial para llegar a más de 21 millones de clientes.

El fortalecimiento de los recursos humanos es otra parte de la estrategia de la compañía. Prudential Syariah implementa un modelo de trabajo híbrido con un patrón de tres días trabajando desde la oficina y dos días trabajando desde casa.

La empresa también implementa una política de licencias más larga que las normas reglamentarias, como un mes adicional de licencia de maternidad y una extensión de la licencia de paternidad. La iniciativa del Día del Bienestar se lleva a cabo como un esfuerzo por apoyar el bienestar de los empleados.