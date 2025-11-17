Dos muertos y 27 personas desaparecidas en el incidente del deslizamiento de tierra en Banjarnegara, aquí están los nombres

Semarang, VIVA – Eventos terrestres corrimiento de tierras ocurrió en Situkung Hamlet, Pandanarum Village, Pandanarum District, Regency Banjarnegara el domingo 16 de noviembre alrededor de las 14.30 WIB.

El deslizamiento de tierra se produjo cuando algunos vecinos aún se encontraban ocupados con las actividades en el campo. Datos en la oficina basarnas Semarang, que supervisa el área de Banjarnegara, hay más de 800 residentes de 4 RT en el pueblo que están afectados.

Según las evaluaciones de los oficiales de Basarnas y del equipo conjunto SAR sobre el terreno, actualmente 823 residentes han sido evacuados a lugares seguros, 2 personas han muerto, 41 han sido evacuadas del bosque alrededor del deslizamiento de tierra y 27 personas han sido declaradas desaparecidas.

«Según los últimos datos que obtuvimos, todavía hay 27 residentes cuyo paradero se desconoce y este es nuestro enfoque para realizar búsquedas mañana», dijo Budiono, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Semarang (Basarnas), el lunes 17 de noviembre de 2925.



Ilustración de reparación de deslizamientos de tierra.

La búsqueda del lunes no pudo realizarse de forma óptima teniendo en cuenta el tiempo nublado y el lugar aún inestable del deslizamiento de tierra.

«Aunque detuvimos la operación SAR porque el terreno aún era inestable y existía la preocupación de que se produjeran más deslizamientos de tierra, también estaba lloviendo en el lugar con baja intensidad», dijo.

Aquí están los nombres de las víctimas que aún están desaparecidas y están siendo buscadas:

1. Mismo

2. Kaswanto

3. Amén

4. querer

5. Tarde

6.Dangseng

7. Faiz

8. Mucho tiempo

9. El. Me encanta

10. Watri

11. Marsías

12. Warionó

13. Solías

14. Sugiono

15. Maryuni (esposa de Kaswanto)

16. Susanti

17. sintonizar

18. Jonatán

19. raya

20. paleta

21. diamantes

22. Lipa

23. Sartini

24. Hendrik

25. Samyono

26. Esías

27. Maríano

Víctimas que murieron:

1. Más (P)

2. Dartí (P)

El equipo SAR, continuó, llevará a cabo operaciones de búsqueda el martes, con el área de búsqueda dividida en tres sectores, a saber, el sector A en el área RT 03, los sectores B y C en el área RT 02.

Informe Teguh Joko Sutrisno/tvOne Semarang