



El salón del suelo es uno problema graveEspecialmente en áreas con menos lluvia y más y más climas secos. A medida que cambian los climas, las inundaciones se vuelven más a menudo a favor, otro factor que conduce a Alto contenido de sal en el suelo. Aunque demasiada sal en el suelo puede ser perjudicial para los cultivos, hay una solución: salina.

Aunque esta sal ocurre naturalmente en el suelo, demasiado es un gran problema que es posible Reducir los rendimientos Hasta 20 a 50% de su potencial salida. Riego incorrecto» clima cambiarY existente ambiental condiciones Todos contribuyen a este problema. El efecto resultante del contenido de sal se produce en todas las fases de crecimiento, desde semillas hasta plantas adultas.

El crecimiento reducido es el síntoma más importante, en gran parte debido a una absorción reducida de fósforo, ya que las plantas están en estrés oxidativo y no absorben el nutriente tan fácil. La incapacidad de tomar este nutriente, junto con otros, limita la fotosíntesis efectiva. Todos estos conducen a rendimientos reducidos.

¿Qué es la agricultura salada?

Junto con lo que se llama Agricultura de Biosaline, este método es especialmente adecuado para Climas secos Y regiones que se encuentran a lo largo de la costa oceánica. Funciona en áreas con SaltadaContenido de sal elevado del agua subterránea, o ambos.

El objetivo es Use agua de riego salado Restaurar suelos, cultivar plantas tolerantes a la sal y cultivar cultivos saludables. Una o una combinación de estas estrategias sirve para ayudar a las áreas donde el contenido de sal es un problema, ya sea en el suelo o debido al aumento de la sequía o las inundaciones.

Numerosas organizaciones de todo el mundo han trabajado juntas y colaboradas en este tema, porque se espera que este método sea primordial en las técnicas para la mitigación del clima para 2050.

Métodos

El agua salinizada y brak se ha utilizado recientemente como un medio viable para producir cultivos. Por riego en fases de crecimiento específicas (dependiendo de las plantas) con saladoEl contenido de sal inferior no aumenta mientras el La sal se filtra Desde el suelo en futuras temporadas.

En áreas secas sin todas las sales de agua subterránea, Mantenga el suelo húmedo Durante la temporada. Registrar un mantillo sobre la superficie del suelo y usa riego por goteo. Esto debería reducir el aumento del contenido de sal que resulta de una mayor evapotranspiración que es común en la sequía.

Otro método es remediación del sueloDonde los suelos agrios, los suelos salados se cambian con yeso para reducir el contenido de sal. Esto aumenta efectivamente el calcio, lo que reemplaza la solución salina. La cantidad de yeso que se requiere para implementar adecuadamente esto depende en gran medida del suelo y las condiciones ambientales existentes.

Una prueba de suelo y comunicación con las oficinas de expansión local es una buena manera de comenzar a esto.

Tolerante

Los agricultores también pueden cultivar que el Alto contenido de solución salina ya sea en suelo o en agua de riego. Aquellos con una alta tolerancia incluyen espárragos» remolacha» cebadaY centeno. Son cultivos algo tolerantes avena» repollo» trigo» girasol» olivos» tomate» arroz, Y espinaca.

Plantar cultivos tolerantes antes de las temporadas de secado es una forma de reducir el efecto que la sal puede tener en los rendimientos. Los agricultores que viven en áreas donde el agua dulce se reúne puede concentrarse durante todo el año. Lo mismo se aplica a las áreas donde el agua de riego contiene mucha sal.

Mientras la luz solar y la temporada sean correctas, Centrarse en las plantas tolerantes a la sal es un método factible para la agricultura en entornos de alta sal.

Phytoremediación: una solución emergente

Un modo interesante de este tipo de agricultura es remediar suelos con plantas. Estas plantas no solo son solución salina, sino que también pueden eliminar la solución salina del suelo mientras crecen. Este proceso es Fytoremediación llamado. Lo hacen a nivel del suelo o mediante el control de la distribución de solución salina en el suelo.

La mayoría de los estudios sobre los beneficios de la fitoremediación son plantas que tienden a crecer en áreas sensibles a la sal. Estos halófitos (o plantas tolerantes a la sal) usan uno o ambos procesos anteriores para existir en suelos cargados con solución salina.

Por su Carácter de bajo riesgoLa fitoremediación es una increíblemente viableMétodo agrícola de bajo despliegue. La cebada es un cultivo útil para granjas a gran escala. Las espinacas de Nueva Zelanda son excelentes para las granjas en regiones más cálidas. Hay toneladas de halófitos que están allí, y una lista extensa Disponible en Ehaloph.

Encontrar plantas Indígena en su región Si trabaja en un procesamiento conservador o regenerativo.

El futuro de la solución salina

Debido a que el contenido de sal del suelo se vuelve cada vez mayor, se prueban e investigan innumerables métodos para garantizar que el sistema alimentario del mundo permanezca intacto. El progreso en electrodiálisis o electrodiálisis -interms es primordial en estos esfuerzos.

La eliminación de electrodiálisis y electrodiálisis usa ambos Corriente eléctrica y membranas Para sacar sal del agua. Esto efectivamente desaconseja el agua, reduciendo la estructura de la sal en el suelo regado. Las plantas regadas con agua tratada de esta manera también son tolerancia necesaria Incidentes más altos de cloruros.

Por lo tanto, Desalinización parcial Ha sido un método intrigante para una agricultura salada efectiva. Lo que sucede es una buena gestión, junto con la atención para la selección de cultivos y el entorno de plantación.

