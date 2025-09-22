Yakarta, Viva – Se aseguró el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, actualmente la economía global ha comenzado recuperar Y nuevamente proyectado continuará aumentando, por lo que la condición no es tan mala como se esperaba por muchas partes.

Él dijo, una serie de condiciones económicas globales incluso han comenzado a mostrar un crecimiento positivo. Por ejemplo, como la actividad fabricación global quien volvió a expandirse, como sucedió en Europa por primera vez desde mediados de -2022.

La recuperación económica similar dijo que el Ministro de Finanzas también se puede ver en la mayoría de los países G20 y ASEAN, que actualmente también están comenzando a mostrar una recuperación bastante sólida.



Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Por ejemplo, como se ve en el Índice del Mercado Global (GMI) que aumentó al 50.6 por ciento, con tendencias de crecimiento que también se ven positivas. Mientras que en Indonesia solo, el índice de fabricación de PMI también se registró hasta 51.5 en agosto de 2025.

«Así que parece que (las condiciones) Global no es tan malo como se teme hasta ahora porque comenzaron a recuperarse», dijo Purbaya en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

«Entonces, si ayer teníamos miedo, ahora deberíamos ser valientes. Además, nuestra demanda interna también es fuerte», dijo.

Por lo tanto, aunque actualmente continúa la incertidumbre global, Purbaya dijo que en este momento su condición era mejor que antes.

Esto incluso se combinó con el apoyo del Banco Central de los Estados Unidos (EE. UU.), La alimentadaque también ha reducido las tasas de interés de 25 pb a 4.00-4.25 por ciento.

«Por lo tanto, el paso de la Fed para reducir la tasa de interés proporcionará un estímulo adicional a la economía estadounidense, que generalmente será seguida por la mejora económica de otros países, incluidos China, Japón, Corea y nosotros (Indonesia) también», dijo Purbaya.

«Porque después de todo, Estados Unidos sigue siendo una gran máquina de crecimiento para la economía mundial», dijo.