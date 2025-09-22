Inundaciones de Jammu Cachemira: CM Omar Abdullah pide a los funcionarios que agilen daños por inundación







Después de fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y los burbujas de nubes devastaron Jammu y Cachemira En los últimos días. El lunes, el ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, ordenó a los departamentos preocupados a las evaluaciones de daños por inundaciones acelerados y aceleran obras de restauración, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

La agencia de noticias PTI informó que las fuertes lluvias en varios distritos en Jammu y Cachemira recientemente desencadenaron inundaciones repentinas en muchos ríos y desagües, junto con incidentes de deslizamientos de tierra e interrupciones del tráfico.

El primer ministro de JK, Omar Abdullah, mientras ponía luz sobre la mayor calamidad que golpeó el estado, dijo que las inundaciones causaron daños masivos a la infraestructura pública, incluidos 330 puentes y 1,500 km de carretera, y destruyeron propiedades privadas como hogares y campos.

La Oficina del Ministro Principal de Jammu y Cachemira, mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, declaró que «el Ministro Principal presidió una reunión de seguimiento hoy sobre la rehabilitación y el alivio posterior a la inundación. Dirigió los departamentos a las evaluaciones de daños acelerados, expeditó los trabajos de restauración y garantiza la distribución de alivio temporalmente», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Omar Abdullah dijo además: «Si bien la conectividad se ha restaurado en gran medida con la mayoría de las carreteras que se están reabriendo, hemos ordenado a los oficiales que las carreteras cerradas restantes deben restaurarse lo antes posible», según PTI.

Después de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Jammu y Cachemira, la Unidad de Rifles Rashtriya del ejército indio, organizó el viernes un campamento médico gratuito de cinco días debajo. Operación Sadbhavana En el área de Bhalesa del distrito de Doda, informó la agencia de noticias ANI.

El alcance médico se lanzó para ayudar a los residentes afectados por las inundaciones. El gesto humanitario atendió a más de 100 pacientes y también incluía médicos y personal médico disponible en el sitio para proporcionar servicios de atención médica continuos, incluidos medicamentos gratuitos.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, el Dr. Salma, Hospital del Subdistrito, Gandoh, dijo: «Tales campamentos deben organizarse con más frecuencia para que las personas puedan beneficiarse. Las personas reciben medicamentos gratuitos, y los médicos y los equipos médicos están disponibles … más de 100 pacientes han visitado hasta ahora … las personas necesitan ayudarse entre sí».

Además, el antiguo Sarpanch de Dharveri, Mohd Iqbal, también elogió los esfuerzos del ejército, afirmando que el campamento había servido múltiples propósitos más allá Cuidado de la salud.

«Este campamento es muy bueno. Este campamento del Ejército no solo se usa para fines médicos, sino también para el trabajo de rescate en áreas como carreteras rotas y zonas de inundación … han proporcionado medicamentos a casi 100 pacientes en la actualidad», dijo el antiguo Sarpanch, informó ANI.

(Con entradas de PTI y ANI)





