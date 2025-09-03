9 Washed to Sow en septiembre

La temporada de mercado comienza a terminar para la mayoría de las granjas, mientras que el otoño está llegando. En los estados del norte, el frío del otoño llega rápidamente, y será Más difícil y más difícil de renovar rendimientos rentables. Sin herramientas de extensión estacionales es hora de cerrarlo.

Sin embargo, con una pequeña cobertura, la mayoría de los agricultores tienen una variedad de cultivos para elegir. Selecciones de crecimiento rápido, acondicionadores del suelo y zanahorias y verduras resistentes son algunos de los mejores para las temporadas más frías. Dependiendo de lo que se haya elegido, puede tender a hacer, incluso si el invierno se acerca.

Es importante saber ¿Qué plantas funcionan para su granja y región?. Y si boeert en una región moderada de Noord -America, existe una gran posibilidad de que tenga muchas opciones.

Considere la expansión estacional

Si aún no ha implementado booters de temporada en la granja, vale la pena considerarlos. Esto le permite crecer más allá de las fechas de heladas terminales. Su Construido en complejidad Es todo tuyo.

Túneles bajos son fáciles de agregar a las hileras de plantas que son tolerantes a las heladas, pero no sobrevivirán a la congelación dura. El túnel generalmente está cubierto tela de escarcha. La estructura promueve el calor en el túnel que protege el suelo debajo de cierta medida.

Marcos fríos También son una opción y puede hacer una de ellas con ventanas recicladas. Ofrecen a los cultivos una solución más sostenible para la protección del frío. RelojAdemás, son una forma de mantener las plantas calientes en el frío, pero generalmente cubren una o dos plantas al mismo tiempo.

Cuando decide incluir la expansión estacional en la granja, reúne sus planes a principios de año, a tiempo para que los preparativos comiencen en el otoño antes de que ocurra la helada.

Lavado para septiembre

Por vegetales de raíz Desagradable hardy greenstodo el camino a Cubierta lavadaHay muchas maneras de seguir creciendo, incluso mientras el clima se enfría y temperaturas frías que se depositan. Haga el equilibrio de lo que necesita en la granja y agregue cualquier cultivo apropiado.

Cubierta lavada

Hay tres tipos de cultivos de cobertura a considerar en septiembre. Cosas de invierno lavadas son perfectos para los productores con temporadas frías de otoño e invierno, porque las condiciones heladas que vienen en los cultivos antes de que termine la temporada. Los desechos resultantes protegen y condiciona al suelo a continuación, dependiendo de qué cultivos se elijan.

Cultivos resistentes Supervivencia durante el invierno y se terminan manualmente en la primavera. Se debe prestar atención a la cuestión de si hay circunstancias que permitan o no. sobrevivir a las temporadas más frías. Los cultivos se pueden cortar y caer o encogerse.

Cubiertas mixtas Ofrezca múltiples beneficios, cada uno determinado por el tipo de semillas en la mezcla. Algunos están destinados a dormir por frío y otros son asesinados por Frost.

Remolacha

Los verduras de la raíz como la remolacha son increíbles cultivo resistente al frío para crecer. En áreas donde el frío viene más tarde, o no viene en absoluto, la sucesión de remolachas que se sembran durante unas pocas semanas ofrecen alimentos e ingresos durante todo el invierno. Comience en septiembre y siga sembrando hasta marzo en este caso.

En áreas más frías, se necesita protección en la temporada más fría. Todos funcionarán, porque la mayoría de las remolachas incluso se encuentran como una helada ligera. En las partes muy frías del invierno en áreas donde el invierno es cosas serias, Ayuda de marcos fríos.

En áreas donde la protección en frío no está presente, es genial sembrar una cosecha de remolacha. Busque variedades con períodos de maduración que sean más cortos, o cosechen remolacha para bebés antes de que ingresen las congelaciones duras.

Ensalada

La lechuga suave y rápida es una victoria fácil a fines del verano hasta principios de otoño. La mayoría de las variedades tienen una Corto número de días hasta la edad adulta. Los tipos de iceberg generalmente no necesitan más de tres meses para la formación completa. Babygroenen es fácil para los agricultores en todas las regiones.

Debido a que SLA siempre tiene una gran demanda, hay mucho para elegir. También es posible cultivar heladas, porque incluso los verduras suaves tienen un poco tolerancia de clima frío. Asegúrese de que las verduras más sensibles tengan una cubierta cuando haya una congelación.

Hardy greens

Si las hojas de lechuga son demasiado sensibles a su granja en el otoño, hay toneladas de selecciones más duras. Becerro» col rizada» remolachae incluso espinaca tener una mayor tolerancia al frío. En áreas donde no son resistentes a la fuerza de la primera helada, los verdes de los bebés están bien.

Verdes asiáticos como Mizuna» Bok choyY tatoi Tener períodos de maduración cortos y generalmente están listos en uno o dos meses. Rucol Puede procesar las temperaturas hasta los 20 de 20 (~ -7 ° C). Planta uno Mezclar Van Greens Juntos dan opciones para lo que traerá al mercado.

Al darles protección a través del frío de finales de otoño, ella continúa y puede ayudarlos a depositar en áreas donde la tierra no se congela en el invierno.

Rábano

Al igual que las remolachas son una opción para el crecimiento del otoño, el rábano también lo es. Hay poco para evitar que tenga éxito con variedades más pequeñas como Desayuno francés o Belle de cereza. Estos están listos dentro de un mes, lo que significa que incluso las granjas con un invierno frío pueden recolectar un rendimiento diferente.

En áreas protegidas, o aquellas con estaciones frías más suaves, las variedades más grandes y más especializadas son una opción. Los agricultores pueden crecer a su disposición durante unos meses Rábano negroQue ofrecen un perfil de sabor más picante y una apariencia sorprendente en el plato al que se agregan.

Seguimiento de siembra -Up La especie más pequeña es una excelente manera de recolectar una tonelada antes de que sea imposible cultivarlas, ya sea por el frío o el calor del verano.

Cereales

Durante siglos, los granos son un elemento básico del clima frío en crecimiento. Por ejemplo, el Consejo de Granos enteros reconoce a Septiembre como el Mes de arroz y arroz salvaje. Aunque estas plantas son muy diferentes, ambas son Cultivos aprendibles para sembrar en septiembre.

Si quieres sacar más de tu portada, La avena es una buena cosecha Para las granjas en áreas que tienen un invierno frío (pero no demasiado frío). El centeno es un cultivo resistente Incluso en áreas más frías. Trigo de invierno Es un espera para los productores en todas partes y ofrece cobertura para los campos, protegiendo el suelo cuando llega el congelamiento.

Elija un grano que se adapta bien a su región Y madura a tiempo para hacer el trabajo antes de que tome la primavera.

Pastos de temporada fría

Ranchland no está exento de esta lista. Es posible tener una oferta de comida para ganado durante todo el año. Planta hilo de centeno En septiembre para proporcionar rebaños en temporadas más frías. Kentucky Bluegrass Y festuca larga Sus otras opciones factibles.

Lo único que debe notar antes de plantar esto es si trabaja con NCR o no. Si siempre quieres mantener un rancho regenerativo Planta pastos nativos de temporada fría Y evite a aquellos que se propagan en áreas naturales y expulsan otras plantas.

Ajo

Ajo esférico es una victoria fácil en los huertos y granjas. Debido a su tamaño, se puede plantar con remolacha y verduras. Incluso los huertos se benefician de las plantaciones de ajo. Mientras que las granjas con Frost posterior tienen que esperar para plantar, aquellas con un comienzo rápido de Frost ahora pueden plantar.

Pasará unos nueve meses antes de que el ajo se vuelva completamente maduro, pero vale la pena. Las bombillas especiales van bastante en el imperio comercial. Algunos para disfrutar también son geniales. La belleza del ajo es que sigue dando. Tienes mucho para compartir, vender o Mantener para la semilla Para plantar el próximo otoño.

Zanahorias y chirivía

En áreas frías suaves, las zanahorias invernal y la pastinilla son simples, especialmente con el refugio adicional de un marco frío, cloche o túnel bajo. Las granjas en las regiones del norte deben prestar buena atención a los días hasta la edad adulta, de modo que se hayan procesado en la primera fecha de heladas.

Plantalos en el momento adecuadoY tienes toneladas de zanahorias para disfrutar. Donde la congelación es pocas, secuencias de libras y libras de trampas que esperan el mercado de agricultores o el comprador de los productos especializados. Estas son verduras muy nutritivas y deseables.

En regiones con un comienzo rápido de frío, Elija variedades que produzcan raíces más pequeñas.