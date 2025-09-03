No separado? 5 Clue Pratama Arhan y Azizah Salsha se llaman más comentarios

Yakarta, Viva – Familiar Pratama Arhan Y Azizah salsha Volviendo al material de la cálida conversación del público. Aunque solo una semana fue divorciada por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, los ciudadanos en realidad encontraron señales sospechosas de que los dos tenían más probabilidades de tener referirse.

Este problema sobresale después de varias actividades en las redes sociales, no escaparon de la fuerte observación de los internautas. Desde solo el botón de seguimiento hasta la reaparición de la foto antigua, todos se consideran una señal de amor que vuelve a florecer.

Aquí hay cinco evidencia que hace que el público sea aún más convencido de que esta joven pareja está realmente de vuelta. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Azizah sigue de nuevo la cuenta de Instagram principal de Arhan

Uno de los signos más claros es Azizah Salsha para seguir la cuenta de Instagram primaria de Arhan. Este pequeño movimiento fue registrado inmediatamente por los fanáticos porque anteriormente Zize había dejado de seguir el relato de su exhusband. Este cambio de actitud hace que los internautas supongan que su relación comienza a mejorar.

2. Las fotos antiguas en Japón se vuelven a criar

Sin detenerse allí, Azizah también trajo una foto de recuerdos cuando él y Arhan estaban de vacaciones a Japón. La foto que se describió anteriormente ahora se muestra nuevamente en la alimentación de Instagram. Para los internautas, restaurar recuerdos con viejos socios no es trivial. Este paso se considera una señal fuerte de que hay un espacio de referencia entre los dos.

3. Análisis detallado de los internautas

Los internautas siempre son observadores para leer los movimientos de celebridades y figuras públicas. Cuenta @Bokhan RAW12 Escriba el análisis,

«Creo que de hecho está de vuelta nuevamente. Anoche Azizah suscribe a Ig Arhan nuevamente. Azizah también apareció nuevamente una foto del correcto en Japón que anteriormente fue un examen», escribió internautas, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Este análisis es rápido viral y fortalece aún más la sospecha pública.

4. Comentarios de una cuenta cercana familiar

La referencia de la especulación se calienta más después de que una cuenta verificada, @ttvvideo1, deja comentarios sobre la carga de Arhan,

«El aura es muy fuerte», dijo.

Este comentario se considera significativo porque se sabe que el propietario de la cuenta está cerca del padre de Azizah, Andre Rosiade. Los internautas también consideraron que las palabras no eran solo una broma, sino una señal que tenía su propio peso.

5. El estado del divorcio no ha sido Inkrah

Desde el lado legal, la puerta a la reconciliación aún no está cerrada. La decisión de divorcio se transmitió el 25 de agosto de 2025 y luego fue solo Verstek, lo que significa que sin la presencia del acusado. El estado de divorcio no ha sido Inkrah porque todavía hay un período de espera durante 14 días.

En este lapso de tiempo, Azizah Salsha puede solicitar resistencia (Verzet). Si no, entonces la sesión de compromiso de divorcio será la fase final que determina su estado oficial. Mientras no haya una decisión final, la oportunidad de referirse aún está abierta.

Con esta serie de evidencia, es natural que los ciudadanos estén cada vez más convencidos de que el amor de Pratama Arhan y Azizah Salsha realmente no ha terminado. Las oraciones también fluyen profusamente en las redes sociales, con la esperanza de que esta joven pareja pueda regresar juntas y reorganizar su hogar.