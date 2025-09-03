Variety’s Business Managers Elite 2025: las nominaciones están abiertas

Ser un gerente comercial es un concierto difícil. Requiere no solo experiencia financiera, sino también la visión y la paciencia de un terapeuta y la capacidad de administrar amor duro como un padre. No reciben gritos en los discursos de premios. Es poco probable que los veas en la alfombra roja, incluso en el fondo.

Variedad‘S Anual Gerentes de negocios elite emisión el 12 de noviembre y su desayuno acompañante presentado por Banco Nacional de la Ciudad Al día siguiente en Los Ángeles, les da una rara oportunidad de obtener sus flores, para usar una metáfora cansada del momento. Si conoce un gerente comercial digno de reconocimiento, puede nominarlos a través de esto formulario en línea. La fecha límite para las presentaciones es el 10 de septiembre.

El trabajo de un gerente comercial es asegurarse de que aquellos que están en el centro de atención, incluidos actores, músicos, atletas, escritores, productores, directores, influenciadores digitales y ejecutivos, tengan una red de seguridad económica, incluso si la atención de la prensa, las aplausas y las grandes cheques de pago se detienen.

El problema explorará cómo los gerentes comerciales desarrollan un vínculo íntimo con sus clientes, manejando tareas altamente personales que abarcan contabilidad, presupuestos, impuestos, planificación patrimonial y la contratación y despido del personal doméstico, así como realizar compras importantes, desde automóviles y hogares hasta jets y yates privados, mientras navegan por un paisaje económico y sociopolítico cambiante. También examinará cómo ha cambiado el trabajo de un gerente comercial a medida que la industria del entretenimiento se ha vuelto más global de naturaleza. Están cada vez más lidiando con problemas fiscales transfronterizos y requisitos de residencia, así como a los clientes que buscan reubicarse de razones financieras, de estilo de vida y/o políticas.

Variedad También honrará a un gerente comercial individual que ha dejado una marca en la industria y el mundo en general con sus esfuerzos profesionales y sus filantropía.