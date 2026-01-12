La NFL anuncia nuevos detalles importantes del juego de playoffs Bears-Rams

El Osos de chicago será el anfitrión del Rams de Los Ángeles en la Ronda Divisional de los playoffs de la NFC el próximo fin de semana y conocerán a su posible oponente en el juego de campeonato antes de salir al campo.

El equipo de transmisión de NBC anunció un detalle previamente desconocido del enfrentamiento el domingo por la noche luego de un duelo de playoffs de la AFC entre los Patriotas de Nueva Inglaterra (Semilla No. 2) y Cargadores de Los Ángeles (Sembrado No. 7), que ganaron los Patriots.

Tras el pitido final, el NFL informe a los espectadores que los Bears (sembrado No. 2) se enfrentarán a los Rams (sembrado No. 5) en Soldier Field el domingo 18 de enero a las 3 pm ET o a las 6:30 pm ET.

El otro partido de ese día se llevará a cabo en Nueva Inglaterra contra el Tejanos de Houston

(Semilla No. 5) o Acereros de Pittsburgh (Sembrado No. 4), quienes se enfrentarán el lunes por la noche en el último partido de primera ronda.

La liga anunciará los horarios específicos de los cuatro juegos de la Ronda 2, así como las cadenas que los transmitirán, luego de la conclusión del Texans-Steelers en Pittsburgh el lunes por la noche.

El Halcones Marinos de Seattle (Sembrado No. 1) será el anfitrión del 49ers de San Francisco (Sembrado No. 6) el sábado 17 de enero a las 4:30 pm ET o a las 8 pm ET. El Broncos de Denver (Sembrado No. 1) será el anfitrión del billetes de búfalo (semilla No. 6) en la misma fecha en uno de los dos horarios correspondientes.

Bears y Rams no han jugado esta temporada, ambos lucharon por ganar partidos cerrados de la Ronda 1

Los Bears (11-6) y Rams (12-5) no jugaron esta temporada regular, aunque se pueden realizar algunas comparaciones moderadas a través de la propiedad transitiva.

Chicago viajó a San Francisco en la Semana 17 y perdió en los penales ante los 49ers por marcador de 42-38. Los Rams dividieron su serie de temporada con San Francisco, perdiendo por tres puntos en casa y ganando por 16 puntos como visitante.

Los Ángeles superó al Leones de Detroit de la División Norte de la NFC por un touchdown en la Semana 15, mientras que los Lions vencieron a los Bears dos veces durante la temporada regular, una vez por tres puntos en el Soldier Field en la Semana 18 y por 31 puntos en la Semana 2: la derrota más grande de la campaña de Chicago por un amplio margen.

Ambos equipos ganaron por poco sus juegos de comodines, ya que Los Ángeles se coló panteras de carolina a domicilio (34-31) mediante una anotación a falta de apenas 38 segundos para el final. Chicago también logró una remontada en el último cuarto, remontándose de una desventaja de 18 puntos en el entretiempo y 11 puntos al final del último cuarto para vencer al Empacadores de Green Bay por un marcador de 31-27.

Los Bears son menos productivos que los Rams en 2025 y tienen menos experiencia en los playoffs

El enfrentamiento del próximo domingo presenta a los Bears. Ofensa número 6 contra el ataque número uno de los Rams. Chicago presenta el Defensa clasificada 29 en la liga, mientras que LA ocupa el puesto 17 en esa categoría.

mariscal de campo de los carneros Mateo Stafford es uno de los principales candidatos al MVP de la liga en 2025, mientras que él y el entrenador en jefe Sean Mc Vay Ambos tienen mucha experiencia en los playoffs y capturaron juntos un Super Bowl después de la campaña de 2021.

Mientras tanto, el mariscal de campo de los Bears Caleb Williams está en apenas su segundo año como profesional y entrenador en jefe Ben Johnson está en su primer año en ese puesto después de pasar las últimas tres temporadas dirigiendo la ofensiva en Detroit.

La producción y la experiencia parecen favorecer a los Rams, quienes son Favoritos de ruta de 4,5 puntos en Chicago a partir de la madrugada del lunes. Dicho esto, Los Ángeles perdió dos de sus tres últimos partidos de la temporada regular y casi tropezó con el fin de semana de comodines como favorito de dos dígitos como visitante.

Mientras tanto, los Bears se sienten cómodos estando incómodos: remontando un déficit en los últimos dos minutos siete veces en sus 12 victorias totales esta temporada y postemporada combinadas.