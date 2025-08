Seven Semarang-Jokarta Train antes del 2 de agosto se canceló el horario

Semarang (Antara) -Pt Kai canceló los viajes de siete relaciones ferroviarias de los largos depósitos de Semarang -Jakarta antes de la partida del 2 de agosto de 2025 después del Argo Bromo Anggrek -Drek -Ascident que disminuyó durante la ubicación de la estación Baru Baru, Regente Subang, West Java.

«Kai todavía cancela el viaje de varios trenes antes de la partida del sábado (2/8) que cruza en la región norte de Java central», dijo el gerente de relaciones públicas de PT Kai Daoo 4 Semarang Franoto Wibowo en Semarang, sábado.

Según él, el accidente con Argo Bromo Anggrek Railway en el Emplazgo de la Estación Peganden Baru, Subang Regency, West Java, el viernes (1/8), tuvo un gran impacto en el retraso en los viajes del tren.

He said the seven long-distance trains that were canceled by the journey the argo Muria Railway Jakarta-Semarang Relationship, The Semarang-Jakarta Relations, Malang-Semarang-Jakarta Relations, The Argo-Semorang-Jakarta-Jakarta Surabaya-Semarang-Jakarta Railway, Tawangjaya Railway Semarang-Jakarta, and the Jakarta-Semarang-Semarang-Kertajaya Railway.

Además, Kai también ha cancelado dos viajes ferroviarios de Banyubiru en Semarang-Solo.

PT Kai sirve el regreso de los boletos para posibles pasajeros que han cancelado la partida debido a la cancelación.

«El proceso de devolución de boletos se puede realizar dentro de las siete, comenzando después de la fecha de partida», dijo Franoto.

Después de la caída del tren Argo Bromo Anggrek, el viaje de varios trenes hacia y desde varias estaciones en Daop 4 Semarang fue interrumpido.

Como uno de los pasos de mitigación, Kai aplica un patrón de operación giratorio a través de la ruta sur para diferentes trenes.

