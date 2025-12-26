La policía se apresuró a ayudar a los vecinos afectados por el tornado en Pati

Pati (ANTARA) – Agentes de policía de la ciudad de Pati, Java Central, se dirigieron directamente el viernes al lugar afectado por el tornado en la aldea de Gebang, distrito de Gabus, Pati Regency, ya que decenas de casas de residentes se vieron afectadas.

«Decenas de casas de residentes sufrieron daños, especialmente en los tejados. Según los últimos datos verificados sobre el terreno, 56 casas fueron registradas como afectadas con pérdidas materiales estimadas en 71 millones de IDR, mientras que no hubo víctimas mortales», dijo el viernes en Pati el jefe de policía de Pati, a través del jefe de policía de Gabus, AKP, Daffid Paradhi.

Dijo que el fuerte viento llegó repentinamente y duró poco tiempo, pero tenía una fuerza destructiva lo suficientemente fuerte como para volar las tejas de las casas de las personas y hacer que algunos techos se hundieran.

Como paso rápido para abordar la emergencia, dijo, el personal de la policía de Gabus junto con el Gabus Koramil y el equipo de preparación para desastres de Bhayangkara dirigido por la jefatura de policía de Pati acudieron inmediatamente al lugar.

Las autoridades trabajaron juntas para ayudar a los residentes a realizar reparaciones temporales reinstalando tejas caídas, manteniendo sus hogares seguros para vivir.

Además de la asistencia física, las autoridades también monitorearon la situación para garantizar que las condiciones de seguridad y orden público (kamtibmas) siguieran siendo propicias después del incidente. La presencia de funcionarios en la comunidad es una forma concreta de respuesta rápida del Estado ante situaciones de desastre.

Enfatizó que la sinergia entre sectores es la clave principal en la gestión de desastres.

«Nosotros, junto con las TNI y elementos relacionados, estamos tratando de llegar al lugar lo más rápido posible para ayudar a los residentes afectados, garantizando al mismo tiempo que la situación siga siendo segura y bajo control», dijo.

Hasta la fecha, el proceso de recopilación de datos de seguimiento aún está en curso para garantizar que no se pase por alto ningún hogar de los residentes e identificar las necesidades posteriores al desastre. También se recomienda al público que permanezca alerta ante la posibilidad de condiciones climáticas extremas e informe de inmediato si se observan daños adicionales.

